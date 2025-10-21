El Tribunal Oral N°4 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cerró este martes el proceso judicial iniciado en 2021 contra el futbolista colombiano Sebastián Villa.

Villa estaba siendo procesado por la justicia argentina por el delito de abuso sexual, dictaminando la absolución del exjugador de Boca Juniors.

La decisión se produjo después de que la denunciante, Rocío Tamara Doldán, y la fiscalía de ese país desistieran de continuar con la acusación, poniendo fin a un proceso que impactó profundamente en la carrera del deportista.

Según los datos revelados por la prensa argentina, la decisión de la denunciante fue catalogada como «voluntaria y libre» tras un examen realizado.

Al momento de desistir, la mujer habría manifestado que «entendió que el consentimiento estaba implícito, dada la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente».

¡Día de absoluciones! Sebastián Villa absuelto por el cargo de abuso sexual

Sebastián Villa, oriundo de Bello, Antioquia, y considerado uno de los mejores extremos del fútbol colombiano, no ha tenido un camino fácil desde que se interpuso la denuncia.

El proceso judicial generó serios conflictos en su relación contractual con Boca Juniors, club del que terminó siendo exjugador, llevando la disputa incluso a estrados judiciales.

Además, por causa de este mismo proceso, el futbolista colombiano no pudo ser tenido en cuenta para integrar la Selección Colombia.

Con esta absolución, Villa espera poder reactivar su carrera en otros clubes, marcada por la intermitencia y los problemas extradeportivos desde la denuncia inicial.

Actualmente es jugador del Independiente Rivadavia.

