Sebastián Viera no se guardó nada y le respondió a Óscar Rentería por revelar su supuesto sueldo

El portero del Junior, Sebastián Viera, no se guardó nada y le respondió al periodista Óscar Rentería, quien en medio de una transmisión reveló el presunto sueldo de varios jugadores del Fútbol Profesional Colombiano, incluyendo al uruguayo.

Según explicó el comunicador, Viera recibiría 45 millones mensuales y además el club le pagaría el apartamento y el colegio de sus hijos.

Ante esto el uruguayo le escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde explicó que “no le atinó a ningún dato”.

“Usted dijo que Junior me paga el colegio de mis hijos, eso está como difícil porque tengo un hijo de 4 meses y que yo sepa no va al colegio a no ser que mi Sra lo lleve a mi espalda, cosa que no creo, otro hijo que tiene 2 años y va a la guardería, y el mayor vive en Chile, así que sus datos que yo sepa son equivocados”, comentó Viera.

Para finalizar Viera indicó que “a nadie le interesa lo que gano y tampoco como que no me cae muy bien que lo digan. Yo creo que a usted tampoco le gustaría. Le mando un abrazo”.

A otra cosa , a nadie le interesa lo que ganó y tampoco como que no me cae muy bien que lo digan . Yo creo que a usted tampoco le gustaría . — Sebastian Viera (@sebavierareal) October 23, 2019