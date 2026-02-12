Menú Últimas noticias
    Sebastián Romero desapareció en Betulia

    Desapareció el 3 de enero de 2025 en el municipio de Betulia, Antioquia

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: Sebastián Romero Herrera, de 23 años, desapareció el 3 de enero de 2025 en el municipio de Betulia, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, por lo que su caso fue reportado como persona desaparecida.

    Sebastián Romero Herrera, de 23 años, desapareció el 3 de enero de 2025 en el municipio de Betulia, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero, por lo que su caso fue reportado como persona desaparecida.

    En cuanto a sus características físicas, Sebastián es de contextura obesa y rostro de contorno cuadrado, con piel blanca. Tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño claro, y ojos cafés de tamaño mediano. No presenta calvicie ni particularidades visibles en el rostro, ojos o cabello.

    Como señas adicionales, no tiene barba, pero sí bigote corto y despoblado. Su boca es mediana y tiene labios medianos. No se cuenta con información sobre sus orejas o particularidades de la nariz. Además, presenta un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


