Sebastián Muñoz brilla en Arabia Saudita y escala al octavo lugar del LIV Golf Riyadh

El golfista colombiano Sebastián Muñoz cerró una destacada participación en el LIV Golf Riyadh, consolidándose en la élite del certamen tras finalizar en la octava posición de la clasificación general.

En el torneo disputado en la capital de Arabia Saudita, que concluyó este sábado 7 de febrero, el bogotano exhibió una notable regularidad que le permitió escalar puestos en la jornada definitiva y mantenerse en la pelea frente a los mejores exponentes del circuito.

La ronda final fue determinante para el representante del Torque GC, quien entregó una tarjeta de 66 golpes, equivalente a seis bajo par.

A pesar de un único traspié en el hoyo 16, donde registró un bogey, Muñoz compensó con creces su actuación gracias a una racha de siete birdies distribuidos a lo largo del recorrido.

Este desempeño en el último día superó su mejor registro previo, que había sido de 67 impactos durante la jornada inaugural, completando así un acumulado total de 270 golpes (18 bajo par) tras cuatro días de competencia.

El triunfo del torneo quedó en manos del australiano Elvis Smylie, quien dominó la tabla con un impresionante registro de 24 bajo par.

El podio lo completaron el español Jon Rahm, con 23 bajo par, y el estadounidense Peter Uihlein, quien se adjudicó la tercera plaza con un total de 21 golpes bajo par.

Pese a la distancia con los líderes, el octavo lugar de Muñoz representa un botín valioso en términos de puntos para la Clasificación Mundial y refuerza sus aspiraciones en el ranking de la temporada.

Este resultado es un paso firme en el objetivo del colombiano por emular o superar el cuarto puesto obtenido en las estadísticas generales del año pasado.

Mantener esta consistencia es clave para sus ambiciones futuras, ya que una posición privilegiada al cierre del calendario podría otorgarle el pase directo a algunos de los torneos ‘majors’ del golf mundial.

