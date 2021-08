Sebastián Morales y Daniel Restrepo avanzaron a semifinales

Los colombianos Sebastián Morales y Daniel Restrepo se clasificaron este lunes 2 de agosto a la semifinal de la prueba de trampolín 3 metros de la natación en la modalidad de clavados de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El primer objetivo era estar dentro de los 18 mejores de los Juegos Olímpicos y ya lo cumplieron Daniel Restrepo y Sebastián Morales, luego de finalizar los seis primeros saltos en las posiciones 14 y 15, respectivamente.

“Estoy muy feliz, aunque sí estaba un poco nervioso al comienzo, pero luego fui aflojando, ya más tranquilo y metido en la competencia, para lograr este primer paso que era llegar a la semifinal, ahora se vale soñar. Tuve saltos muy buenos, alguno se me escapó un poco, ahora hay que afinar detalles y seguir con tranquilidad”, aseguró Daniel Restrepo.

El campeón de los Juegos Panamericanos y campeón olímpico de la juventud, Daniel Restrepo, finalizó la prueba con 411.50 puntos, en la casilla 14, mientras que el finalista de Rio 2016, Sebastián Morales, se ubicó decimoquinto con 400.85 puntos.

“Estamos en la semifinal olímpica una vez más, eso me llena de mucho orgullo, porque he trabajado muy fuerte para esto. Siento que la preliminar, que es la primera competencia, siempre es difícil, porque soltando los nervios pasan cosas que usualmente no pasan, pero estamos contentos y mañana será otro día”, explicó Morales.

Este martes 3 de agosto, desde las 10:00 de la mañana de Tokio y las 8:00 de la noche del lunes 2 de agosto de Colombia, Sebastián y Daniel buscarán su lugar en la final, a la que clasifican los 12 mejores, luego de seis nuevos saltos.

Sebastián Morales, uno de los antioqueños que estuvo en acción