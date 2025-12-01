El piloto colombiano Sebastián Montoya (Claro-Escudería Telmex) logró un destacado desempeño con un doble top-5 en la penúltima fecha del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, celebrada en el Circuito Internacional de Lusail.

El corredor del equipo Prema Racing sumó un total de 15 puntos cruciales tras finalizar en la cuarta posición en la Carrera Sprint del sábado y en la quinta casilla en la Carrera Feature del domingo.

Montoya, a bordo del monoplaza #9, tuvo una sólida partida desde el quinto lugar de la parrilla. La carrera, que constó de 23 vueltas, fue neutralizada en dos ocasiones por el coche de seguridad, lo que dificultó los adelantamientos en el trazado de 5.419 kilómetros.

“Fue una carrera larga, no hacía demasiado calor, así que físicamente no estuve mal. Es un circuito divertido, pero lo es aún más cuando se corre sin tráfico, cosa que no he tenido mucho”, declaró Montoya.

El piloto Claro se mantuvo concentrado en evitar errores y realizar buenas reanudaciones. Su perseverancia dio frutos en la última vuelta, cuando aprovechó un contacto en la cabeza de carrera para avanzar y asegurar la cuarta posición.

Doble Top-5 para Sebastián Montoya en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 2

El domingo, Sebastián Montoya arrancó desde la sexta posición. Tras una rápida acción en la vuelta 3, utilizó el DRS para adelantar a Tsolov y recuperar su posición inicial. Entró a pits en la vuelta 6, junto a otros competidores, para realizar el cambio obligatorio a neumáticos duros.

La carrera Feature fue testigo de la coronación del campeonato. Victor Martins se llevó la victoria, pero el segundo puesto de Leonardo Fornaroli fue suficiente para que el piloto de Invicta Racing se hiciera con el título de la Fórmula 2 de la FIA 2025. Montoya cruzó la meta en la quinta posición, sumando más unidades para su cuenta.

Con su cosecha de 15 puntos en Qatar, Sebastián Montoya se mantiene en el décimo lugar de la clasificación de pilotos con 91 puntos de cara a la ronda final.

En cuanto al Campeonato de Equipos, Invicta Racing lidera con 296 puntos. Prema Racing, el equipo de Montoya, se encuentra en la séptima posición con 148 puntos.

La temporada 2025 de la Fórmula 2 de la FIA concluirá la próxima semana con la décimo cuarta y última fecha en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, donde Montoya buscará cerrar el año con otro resultado destacado.

Más noticias de Deporte