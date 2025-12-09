Sebastián Montoya cierra la temporada de F2 sin puntos en Abu Dabi

El piloto colombiano Sebastián Montoya no tuvo el final de temporada deseado en la última válida del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, celebrada en el Circuito de Yas Marina.

El corredor de la Escudería Telmex Claro cerró el año sin sumar puntos en el fin de semana, tras ser 13º en la Carrera Sprint y verse obligado a abandonar la Carrera Principal por un problema técnico.

Montoya, a bordo del monoplaza #9 de Prema Racing, había mostrado un prometedor inicio en la carrera del domingo, partiendo desde la quinta posición y manteniendo un buen ritmo con su estrategia inicial. Sin embargo, su actuación se vio truncada prematuramente.

“Carrera difícil hoy. Ayer mostramos un gran ritmo y logramos muchos adelantamientos, así que pensábamos que teníamos una buena oportunidad. Solo cometí un pequeño error, y lo siguiente que supe fue que hice un giro completo de 360 grados y el motor se apagó”, explicó el piloto Claro.

Con estos resultados, Sebastián Montoya finaliza la temporada en el décimo segundo puesto de la clasificación general con 91 unidades.

A pesar del cierre frustrante, Montoya hizo un balance positivo de su año de debut en la categoría. “Necesitamos reenfocarnos, entender qué pasó y seguir trabajando para las pruebas y para el próximo año.

Creo que ha sido una temporada realmente sólida. Agradezco al equipo por el trabajo duro y por las mejoras realizadas durante todo el año.

Estoy deseando volver en 2026 más fuerte y rápido, y con un año de experiencia será bastante divertido. ¡Vamos por el 2026!”, concluyó.

La jornada del domingo tuvo un sabor agridulce para la Escudería Telmex, ya que el paraguayo Joshua Dürksen, quien debutaba portando el sello Claro, se alzó con la victoria en la Carrera Principal.

Dürksen, al volante del coche #20 de AIX Racing, había logrado un segundo lugar en la carrera sprint del sábado.

Con estos resultados, el oriundo de Asunción dio un importante salto para finalizar el campeonato en la novena posición con 107 puntos.

Además, su compañero de equipo en Prema Racing, Gabriele Minì, consiguió el tercer lugar en la Feature Race, ayudando al equipo a recuperar el sexto puesto en la clasificación de escuderías.

