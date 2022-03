[VIDEO] «No hay inspiración» Sebastián Martínez se mostró molesto con la música de ahora

Sebastián Martínez criticó en sus redes sociales la música urbana que se escucha en estos tiempos y aseguró qué se les acabó la inspiración a los artistas actuales ya que las letras hablan solamente de sexualidad.

Desde su carro, Sebastián se grabó para las historias de su Instagram y de repente comienza a escuchar la playlist del ‘Top 50 Colombia’ cuando de repente comienza a escucharse ‘Amor de mi vida’, del cantante paisa Feid, a la cuál él reacciona con cara de disgusto.

«Que crisis de música» escribió Martínez junto al video y se preguntaba si los artistas de ahora «¿de verdad no tienen más inspiración».

En la siguiente historia, el actor manifiesta que a los cantantes de la música que más se escucha actualmente ya no tienen inspiración.

Sebastián Martínez criticó la música que se escucha ahora.

«Es terrible horrible, no, es terrible que no haya más inspiración, que los cantantes no se pueden inspirar en otras cosas de la vida, bellas, nadie está diciendo que un c%#$ no sea bello, claro, pero hay otras inspiraciones cosas sublimes, bellas en este mundo divino, muchas más cosas de la mujer más lindas y más sublimes», detalló Sebastián Martínez.

