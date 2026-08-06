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    Sebastián Jiménez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el día 4 de agosto en el sector Santa Cruz

    Publicado por: Juan Manuel

    SEBASTIAN JIMENEZ ZULUAGA
    Sebastián Jiménez desapareció en Medellín

    Resumen: Sebastián Jiménez Zuluaga, de 26 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el día 4 de agosto de 2026 en el sector Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

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    Sebastián Jiménez Zuluaga, de 26 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el día 4 de agosto de 2026 en el sector Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, Sebastián vestía una camiseta blanca, pantalón azul oscuro, botas negras y un buzo azul. Estas características de vestimenta y accesorios son elementos relevantes para facilitar su identificación y búsqueda.

    Se solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades competentes para aportar cualquier información que permita establecer su ubicación y contribuir a su pronta localización.

    1 BOLETIN SEBASTIAN JIMENEZ ZULUAGA

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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