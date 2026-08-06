Sebastián Jiménez desapareció en Medellín

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Resumen: Sebastián Jiménez Zuluaga, de 26 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el día 4 de agosto de 2026 en el sector Santa Cruz, Medellín , Antioquia.

Sebastián Jiménez Zuluaga, de 26 años de edad, sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido el día 4 de agosto de 2026 en el sector Santa Cruz, Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Sebastián vestía una camiseta blanca, pantalón azul oscuro, botas negras y un buzo azul. Estas características de vestimenta y accesorios son elementos relevantes para facilitar su identificación y búsqueda.

Se solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades competentes para aportar cualquier información que permita establecer su ubicación y contribuir a su pronta localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes