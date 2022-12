[VIDEO] Acuerdo de hijo perruno: Sebastián Caicedo explicó situación con ‘Capu’ y Carmen Villalobos

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo durante su matrimonio formaron una familia, con hijos perrunos, estos son parte de primordial de su vida, y entendiendo el amor que se puede tener por estos peludos, se convirtió en una de las partes más difíciles de enfrentar entre la ruptura de su relación.

Entre los acuerdos de divorcio, estaban estos amados perritos, y esta semana se llegó el día de cumplir el acuerdo, donde Carmen, debía entregar a ‘Capuchino’ uno de sus bebés, un Sabueso Fino Colombiano, a su ex Sebastián

“Mi capu eres un perro fuerte con una personalidad increíble, tienes una mirada tan noble que enamora a cualquiera, estoy segurísima de que vas a ser más feliz, siempre serás mi bebé grandote mi Capu, alias Juan Carlos, aquí siempre tendrás a tu otra familia, eres un perro excepcional. Te amaré por siempre. Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba… Se lo llevan a Medellín, a una casa finca, va a tener otros hermanitos… Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos”, contó Carmen en sus redes

Este mensaje, generó en algunos seguidores un poco de incertidumbre, y sin saber que era un acuerdo real entre la pareja, uno sano, tomaron esto por el lado malo, y el actor tuvo que salir a dar cara y explicar, cómo manejan esta situación.

“Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó en nuestro acuerdo pues ella me lo iba a regresar, eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario, puede verlo las veces que quiera y pueda” Explicó Sebastián C.

