Sean Penn «Will Smith debió ir a la cárcel por bofetada» Oscars, dijo el actor y director al recordar un hecho personal.

Para la Revista Variety, Sean Penn el ex de Madonna, actor y director afirmó que por la bofetada o cachetada de Will Smith en los Oscars, debió pagar cárcel y ser arrestado. “No conozco a Will Smith. Lo conocí una vez. Parecía muy agradable cuando lo conocí. Estuvo tan increíblemente bueno en King Richards la bio del Padre de Serena Williams» dijo el actor. Para luego recordar que en los años 80 en un set de rodaje lo arrestaron por algo similar; Penn fue sentenciado en 1987 a 60 días en la cárcel después de golpear y escupir a un extra en el set Colors, cumpliendo 33 días de la condena. Su anécdota para periodistas busca enviarle un mensaje a Hollywood y reflexión, ya que recordó que nadie hizo nada y lo que hicieron fue aplaudirlo.

LA BOFETADA WILL SMITH OSCARS 2022



WILL SMITH GANA EL OSCAR «KING RICHARD» 2022 DESPUÉS UNA BOFETADA



El Dato: Sean Penn ha tenido muchos otros casos similares en Hollywood a los de Smith, siendo acusado de altercados, incluso en 2010, la corte lo sentenció a tres años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario después de atacar a un fotógrafo.

