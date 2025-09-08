Resumen: La emergencia, que se presentó tras una curva en la que el camión perdió el control, fue atendida por varias personas que ayudaron a los animales

«Se voló y dejó el mierd . . .» Tino indignado con conductor que volcó el camión que llevaba sus caballos

Minuto30.com .- El exfutbolista Faustino ‘el Tino’ Asprilla expresó su indignación por un accidente de tránsito en la vía a la Terminal de Transporte de Tuluá, Valle del Cauca, en el que se volcó un camión que transportaba varios de sus caballos.

Lo que más indignó al exjugador fue que el conductor del vehículo, en vez de ayudar, huyó del lugar en una motocicleta.

En un video que circula en redes sociales, el Tino Asprilla aparece visiblemente molesto, señalando el camión volcado y criticando la alta velocidad a la que, según él, venía el conductor. “Mirá donde cayó este hijueputa… se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mierdero acá”, afirmó el exfutbolista.

La emergencia, que se presentó tras una curva en la que el camión perdió el control, fue atendida por varias personas que llegaron al lugar para ayudar a los caballos. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los animales, pero se espera que la pronta ayuda de la comunidad haya evitado una tragedia mayor.

#️⃣⚠️ | #ATENTOS El exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla ⚽ apareció furioso en un video tras un accidente en el que el camión que transportaba sus caballos hacia las cabalgatas de Tuluá (Valle del Cauca) se volcó. Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad De manera insólita, el conductor huyó en moto ️,… pic.twitter.com/8f7ydPEBPj — ElTrino.Co (@EltrinoCo) September 7, 2025

Aquí más Noticias de Cali

Aquí más Noticias de Cali