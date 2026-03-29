¡Se volcó! Aparatoso accidente en la Autopista Sur al parecer por pasarse un semáforo en rojo

Resumen: Este hecho vuelve a poner el foco sobre la necesidad de respetar las señales de tránsito, especialmente en cruces neurálgicos donde la visibilidad y el respeto por los tiempos del semáforo son vitales para evitar siniestros.

Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito sacudió la mañana de este domingo en el municipio de Itagüí. Cerca de las 8:30 a. m., los habitantes y comerciantes del sector de la Carrera 42 con Calle 50, Autopista Sur en el giro hacia Mayorca, presenciaron el volcamiento lateral de un vehículo particular tras una colisión urbana.

La causa ¿Un semáforo en rojo?

Según versiones extraoficiales, el incidente se habría originado cuando uno de los conductores involucrados no habría respetado la señal del semáforo en rojo. Al cruzar de forma imprudente, impactó contra otro automóvil, provocando que uno de los dos perdiera la estabilidad y terminara volcado sobre la vía.

Movilidad restablecida

Al lugar acudieron de inmediato unidades de la Secretaría de Movilidad de Itagüí y personal paramédico para atender a los ocupantes de los vehículos. A pesar de lo impactante de las imágenes que circularon en redes sociales, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de extrema gravedad.

Hacia las 10:00 a. m., las autoridades confirmaron que el vehículo fue retirado con grúa y que la movilidad en el sector de la 42 con 50 se encuentra totalmente restablecida.

Este hecho vuelve a poner el foco sobre la necesidad de respetar las señales de tránsito, especialmente en cruces neurálgicos donde la visibilidad y el respeto por los tiempos del semáforo son vitales para evitar siniestros.