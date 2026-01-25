Resumen: El joven colombiano de 27 años destruyó los paneles de las paredes y derramó un líquido desconocido en el piso, generando una situación de riesgo y desconcierto entre la tripulación. Ahora se enfrenta a una posible condena de al menos 5 años

¡«Se salvó» de la deportada! Encarcelan en Estados Unidos a colombiano que vandalizó avión en que lo iban a mandar para Colombia

Minuto30.com .- Lo que debía ser un vuelo de retorno a Colombia terminó en un nuevo proceso judicial para Eduardo José Restrepo Caballero, un joven de 27 años que ahora enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión en los Estados Unidos.

El connacional, que estaba en proceso de deportación, protagonizó un violento incidente en un avión de la aerolínea Spirit Airlines que obligó a cancelar el despegue en Florida.

Caos en el aire: El reporte del incidente

Según los informes oficiales de las autoridades estadounidenses, justo antes de que la aeronave iniciara su carrera por la pista, Restrepo Caballero ingresó al baño del avión. Una vez adentro, el joven destruyó los paneles de las paredes y derramó un líquido desconocido en el piso, generando una situación de riesgo y desconcierto entre la tripulación.

El piloto, ante la gravedad de los daños y la conducta desordenada del pasajero, se vio obligado a abortar la maniobra y regresar el avión a la puerta de embarque. Tras una inspección técnica, se determinó que los destrozos ascienden a los 10.000 dólares (aproximadamente 40 millones de pesos colombianos).

Nuevos cargos y futuro incierto

Tras el incidente, el colombiano fue capturado de inmediato y trasladado a la misma cárcel donde esperaba su vuelo de repatriación. Ahora, Eduardo José ya no solo enfrenta la expulsión del país, sino cargos criminales graves por:

Daños criminales a la propiedad.

Conducta desordenada.

Vandalismo en una aeronave.

Abogados expertos en migración señalan que este comportamiento anula cualquier posibilidad de un retorno voluntario y complica severamente su situación jurídica, pudiendo pasar un lustro tras las rejas antes de ser finalmente enviado a Colombia.

Cifras alarmantes de deportación

El caso de Restrepo Caballero ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cifra de colombianos expulsados ha crecido de manera exponencial:

2025: En los primeros siete meses, 19.434 colombianos han sido expulsados, cifra que ya iguala el total de todo el año 2024.

Global: Casi 2 millones de migrantes irregulares abandonaron EE. UU. el año pasado bajo políticas de retorno voluntario o involuntario.

Este incidente pone de manifiesto la tensión que se vive en los vuelos de deportación y las drásticas consecuencias legales para quienes intentan obstruir estos procedimientos oficiales.

