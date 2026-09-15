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    ¡Se salió de los chiros! Pocedimiento de movilidad en Sabaneta termina en agresión contra agentes

    El individuo incluso perdió su camiseta y huyó del lugar cuando llegaron refuerzos y uniformados para atender la situación.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Se salió de los chiros! Pocedimiento de movilidad en Sabaneta termina en agresión contra agentes

    Resumen: El altercado se registró en el reconocido sector de "Calle Larga". De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación se desencadenó cuando los funcionarios de la Secretaría de Movilidad se disponían a inmovilizar y llevarse una motocicleta

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    Minuto30.com .- La noche de este martes 15 de septiembre, un operativo de control de movilidad en el municipio de Sabaneta terminó en un grave caso de intolerancia ciudadana, luego de que un individuo agrediera física y verbalmente a los agentes de tránsito que realizaban sus labores.

    El altercado se registró en el reconocido sector de «Calle Larga». De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación se desencadenó cuando los funcionarios de la Secretaría de Movilidad se disponían a inmovilizar y llevarse una motocicleta que, al parecer, se encontraba mal estacionada en la vía pública.

    agredio guardas en sabaneta

    La agresión quedó registrada en cámara

    En lugar de acatar el requerimiento de las autoridades y seguir el conducto regular, el ciudadano reaccionó de manera desproporcionada. La violenta golpiza y los insultos perpetrados por el individuo contra los guardas de tránsito fueron captados en video por testigos que presenciaban el procedimiento.

    El individuo incluso perdió su camiseta y huyó del lugar cuando llegaron refuerzos y uniformados para atender la situación; sin embargo no llegó lejos y la policía lo arrestó.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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