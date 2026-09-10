Resumen: Tras días de intensas especulaciones, el equipo antioqueño hizo oficial la llegada del capitán de la Selección Colombia, confirmando el que ya es considerado el mayor "bombazo" del mercado en el fútbol colombiano.

Se rompió el mercado: «El más grande al más grande», así anunció Nacional a James Rodríguez

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un rumor y evolucionó a un «acuerdo verbal» en las últimas horas, finalmente se materializó. Atlético Nacional ha confirmado oficialmente la contratación de James Rodríguez, marcando el regreso de una de las máximas figuras históricas del país al Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

A través de sus redes sociales oficiales, el club ‘Verdolaga’ hizo el anuncio alejándose de los formatos tradicionales y apostando por un mensaje emotivo que exalta el esfuerzo institucional para lograr esta histórica contratación.

«El más grande al más grande»

En su publicación, el equipo antioqueño destacó que esta llegada es fruto de una gestión silenciosa y ardua:

«Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia».

El mensaje de confirmación cerró con una contundente frase que rápidamente encendió la euforia de la hinchada verde: «Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande».

El desenlace de «la novela»

La oficialización de James llega pocas horas después de que se filtrara su rechazo a una oferta del fútbol italiano, concretamente del Avellino de la segunda división, cuyas condiciones estaban sujetas a un futuro ascenso.

Con esta firma, el ’10’ de la Selección Colombia buscará recuperar su ritmo competitivo en la Liga BetPlay, vistiendo la camiseta del equipo con más títulos en el país y rompiendo por completo el mercado de pases del continente.