Atlético Nacional busca romper su sequía en Palmaseca ante un Deportivo Cali urgido de puntos en la séptima fecha de la liga. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Este domingo 15 de febrero a las 6:30 PM, Atlético Nacional visitará al Deportivo Cali en un duelo clave por la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026, bajo el arbitraje de Álvaro Meléndez. El conjunto antioqueño, que marcha sexto con 9 puntos y tres juegos pendientes, buscará romper una racha negativa de siete años sin ganar en Palmaseca, territorio donde históricamente ha sufrido con solo 27 triunfos en 135 visitas. Por su parte, el equipo "azucarero" llega en la undécima posición con 7 unidades y la urgencia de un resultado positivo para respaldar la continuidad de su técnico, Alberto Gamero, frente a un rival que, aunque domina el historial global, muestra un rendimiento más equilibrado del 47% en la era de los torneos cortos.

¿Se romperá la racha en Palmaseca? Atlético Nacional busca su primera victoria en Cali tras siete años de sequía

Atlético Nacional se prepara para un nuevo desafío en la Liga BetPlay I-2026 frente al Deportivo Cali.

Este será un encuentro correspondiente a la séptima fecha que se llevará a cabo este domingo 15 de febrero a las 6:30 PM en el Estadio Deportivo Cali.

El arbitraje del compromiso estará liderado por Álvaro Meléndez del Magdalena como central, acompañado por Roberto Padilla y Jhon Gallego en las bandas, mientras que el VAR contará con la supervisión de Nicolás Rodríguez de Bogotá.

El historial entre ambos equipos en la liga muestra una balanza inclinada hacia el conjunto vallecaucano, con un registro de 107 derrotas para el verde paisa frente a 93 victorias y 73 empates.

La situación se vuelve más compleja para Nacional cuando actúa como visitante en territorio caleño, donde apenas ha logrado 27 triunfos en 135 partidos disputados, habiendo recibido 260 goles en contra a lo largo de estos enfrentamientos.

Actualmente, el equipo atraviesa una racha negativa en su visita al Deportivo Cali, acumulando siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en dicha plaza.

El último triunfo de Atlético Nacional en este escenario se remonta al 26 de mayo de 2019.

En los enfrentamientos más recientes bajo la condición de visitante, se destacan empates como el 1-1 en agosto de 2023 y el emocionante 3-3 de marzo de 2022, además de una derrota 1-0 en su última visita en abril de 2025.

En lo que respecta a los torneos cortos, el desempeño de Nacional frente al Cali es mucho más equilibrado, con 25 victorias y 22 derrotas en 69 juegos, lo que representa un rendimiento del 47%.

Históricamente, el máximo artillero del club en estos duelos es Víctor Hugo Aristizábal con 16 anotaciones, seguido por Gustavo Santa con 11 goles y Hernán Darío Herrera con 9 unidades.

Al estadio de Palmaseca, el verde paisa llega en la sexta casilla con 9 puntos y tres partidos aplazados.

Por su parte el Deportivo Cali, con sus 6 partidos disputados, está en la casilla 11 con apenas 7 puntos.

Los azucareros recibirán el juego con el técnico Alberto Gamero en la cuerda floja por los malos resultados.

