Se refugia en Bosnia el croata Branimir Glavas, condenado por crímenes de guerra

Zagreb, 15 nov (EFE).- El expolítico y general retirado croata Branimir Glavas, condenado en primera instancia por crímenes de guerra el pasado día 27, se ha refugiado en Bosnia-Herzegovina, desde donde este miércoles envió un mensaje advirtiendo de que rechaza ser encarcelado de vuelta, tras haber cumplido ya parte de una condena anterior.

“Me he ido a Bosnia-Herzegovina, no me he fugado. Tengo dos pasaportes. (…) No tienen una sola prueba. Se trata de una farsa política. No tengo intención de cumplir ni un solo día de pena en la cárcel”, declaró hoy Glavas al rotativo croata 24sata (24horas) desde su casa parental en Drenovci, en el sur de Bosnia.

Ya la víspera había comunicado en Facebook que se había ido a Bosnia.

Por crímenes de guerra contra civiles serbios en 1991, Glavas fue condenado en 2009 a 10 años de prisión, pena que fue luego reducida a ocho años por el Tribunal Supremo croata, mientras el Tribunal Constitucional anuló la sentencia en 2015 y ordenó un nuevo juicio.

De esa primera condena, Glavas cumplió algo más de cinco años, en parte en Bosnia, a dónde se había fugado en 2009.

En 1989 Glavas fue uno de los fundadores (1989) de la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), liderada hoy por el actual primer ministro, Andrej Plenkovic.

Durante la guerra serbocroata Glavas fue el jefe de Defensa de la ciudad de Osijek, en el este del país.

En el primer juicio Glavas fue acusado como responsable, y en el segundo juicio, por no haber impedido, la tortura y muerte de un mínimo de 13 personas.

Glavas rechaza esas acusaciones, que atribuye a motivos políticos.

