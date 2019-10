¡Se ratificaría el paro de futbolistas! Dimayor no asistió a la reunión con Acolfutpro y el Ministerio de Trabajo

Este lunes la Dimayor no asistió a la reunión citada por el Ministerio de Trabajo para un diálogo con la Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, después del anuncio de posible paro que detendría el torneo nacional de fútbol.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le expresó en una carta al viceministro de Trabajo, Carlos Baena, que no asistiría a la reunión porque no es empleadora de los jugadores asociados a Acolfutpro, plateando que la institución no tiene competencia para hacer acuerdos a las exigencias de dicha asociación.

En medio de la expectativa por esta reunión que voceros del Gobierno Nacional consideraban como urgente y necesaria, la Dimayor no dio su visto bueno para escuchar de nuevo las peticiones que han hecho los jugadores y esto daría paso a un paro de futbolistas a partir de la próxima fecha del rentado nacional.

Recientemente la Dimayor rechazó todas las peticiones hechas por la asociación de futbolistas y Acolfutpro respondió diciendo que habrá un cese de actividades, por lo que el torneo nacional estaría detenido hasta que se logre resolver la situación.

Estas son las peticiones que hacen los futbolistas: