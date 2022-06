¡Qué pesar! Se quemaron varios negocios en el centro histórico en Santa Fe de Antioquia

in

Un voraz incendio se registró durante la madrugada de este miércoles 29 de junio en Santa Fe de Antioquia; la candela consumió varios locales comerciales y los bomberos nunca llegaron.

El siniestro se registró sobre las 3 de la madruga en inmediaciones al parque principal, allí, varios negocios quedaron envueltos en las llamas.

La secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Doralba Palacio, desde el sitio de la emergencia hizo una grabación lamentando lo ocurrido pero también indicando que hubo negligencia total por parte del cuerpo oficial de Bomberos Voluntarios de Santa Fe de Antioquia, por lo que la emergencia tuvo que ser atendida por Bomberos de Soopetrán y San Jerónimo.

La Funcionaria contó que en una llamada le solicitó ayuda al cuerpo de bomberos, pero ellos manifestaron que no tenían conductor de la máquina y ella se ofreció a llamarle un conductor pero que desde la entidad se habían negado a poner en disposición la máquina.

«Hoy le informamos a la comunidad de Santa Fe de Antioquia que Bomberos Voluntarios ha desconocido su misionalidad: la atención primordial a la comunidad, si bien es cierto que hemos dejado de atender situaciones con la comunidad porque bomberos argumenta que su personal necesita trabajar en otras labores para poder subsistir», indicó la Secretaría.

Y añadió, «llegaron otros bomberos «personas jóvenes que también tienen sus empleos y que no tienen convenio con la administración municipal y hoy están aquí porque su misionalidad de atención a la comunidad la tienen en el corazón. Resaltamos la negligencia del cuerpo de Bomberos de Santa Fe de Antioquia».

La respuesta de los Bomberos

En un extenso comunicado oficial, el Cuerpo Oficial de Bomberos dio su versión de lo ocurrido en respuesta a la acusación de negligencia que señaló la Secretaria de Gobierno.

En el documento firmado por Liria Rosa Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos se lee, «nos sentimos impotentes frente lo sucedido. Nos duele como institución que por culpa del Alcalde Felipe Pardo, nuestra entidad no pueda estar funcionando para atender la emergencia que se presenta en el municipio así como lo hemos hecho durante más de 20 años, antes de esta administración municipal la cual considera que no existe ley ni fallo judicial que lo obligue a cumplir con el servicio bomberil que hoy quedó plenamente demostrado que se necesita».

Recalcaron además que, «no se pudo atender la emergencia, no porque no quisiéramos como entidad (…) sino porque gracias al actuar del mandatario local nuestra entidad no tiene combustible, seguros y sumado a ello con deudas del año pasado del municipio nos tiene todo ello inoperativos, sin personal para atender las emergencias».

Al momento de la publicación de esta nota, no había un balance de las afectaciones o lesionados durante la conflagración.

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Fe de Antioquia reporta incendio estructural que dejó dos locales comerciales destruidos. Bomberos San Jerónimo y Sopetrán lograron extinguir la conflagración. No se reportan lesionados. @alcaldiasfda @GobAntioquia pic.twitter.com/4senGBysdb — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) June 29, 2022

