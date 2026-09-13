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    ¡Se quedó sin megáfono! La red social X suspende la polémica cuenta del activista Beto Coral

    Su presencia digital se caracteriza por un marcado tono beligerante

    Publicado por: SoloDuque

    Beto Coral
    Tomado de redes sociales....
    ¡Se quedó sin megáfono! La red social X suspende la polémica cuenta del activista Beto Coral

    Resumen: Un nuevo capítulo se suma a la controversia que rodea a Beto Coral. Este domingo, los usuarios de la red social X (anteriormente Twitter) que intentaron ingresar a su perfil se encontraron con el aviso oficial de "Cuenta suspendida"

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    Minuto30.com .- En la mañana de este domingo 13 de septiembre, el polémico activista político, recientemente deportado, amaneció con su perfil inhabilitado en la plataforma propiedad de Elon Musk por violar las normativas de la comunidad.

    Un nuevo capítulo se suma a la controversia que rodea a Beto Coral. Este domingo, los usuarios de la red social X (anteriormente Twitter) que intentaron ingresar a su perfil se encontraron con el aviso oficial de «Cuenta suspendida», una sanción que la plataforma aplica cuando se infringen sus reglas de uso y convivencia.

    beto suspendido2

    El fin de un perfil marcado por la confrontación

    La cuenta de Coral se había consolidado como su principal herramienta de difusión, especialmente tras conocerse la noticia de su reciente deportación. Sin embargo, su presencia digital estaba fuertemente marcada por un tono beligerante.

    El activista utilizaba este espacio para defender sus posturas, asociadas a la izquierda radical, mediante un estilo altamente confrontacional. Sus constantes ataques, que para muchos cruzaban la línea hacia el insulto y la controversia grotesca contra quienes pensaban diferente, terminaron por ponerlo en el radar de los moderadores de la plataforma.

    beto suspendido1

    Las reglas de Elon Musk

    Aunque la red social de Elon Musk se ha caracterizado por flexibilizar ciertas políticas bajo la bandera de la libertad de expresión, mantiene límites estrictos frente al acoso, el comportamiento abusivo y el incumplimiento reiterado de sus términos de servicio.

    Coral aduce que sería por un «hackeo». Por ahora, uno de los opinadores más polarizantes del entorno digital colombiano se ha quedado sin su principal vitrina de confrontación.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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