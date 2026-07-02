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    «Se queda en casa»: Fico Gutiérrez frena desalojo de Canela, la perrita del comando de Policía en Medellín

    Tras la fuerte presión ciudadana, el alcalde Federico Gutiérrez intervino personalmente para garantizar que Canela conserve su hogar.

    Publicado por: SoloDuque

    «Se queda en casa»: Fico Gutiérrez frena desalojo de Canela, la perrita del comando de Policía en Medellín

    Resumen: Canela podrá seguir recorriendo los pasillos del comando, demostrando que la voz ciudadana y la voluntad política pueden unirse para proteger a los que no tienen voz.

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    Minuto30.com .- La historia de Canela, la perrita criolla que alertó a las redes sociales ante un inminente desalojo de la Estación Centro de la Policía en Medellín, por cuenta del nuevo comandante de la estación el Mayor Jeyson Rodríguez, tuvo una resolución al más alto nivel. Tras la fuerte presión ciudadana, el alcalde Federico Gutiérrez intervino personalmente para garantizar que el animal conserve su hogar.

    A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario local agradeció las alertas ciudadanas y entregó detalles de la conversación que sostuvo con la cúpula policial para frenar la salida de la perrita.

    canela policia medellin1

    Llamada directa al Comandante de la Policía Metropolitana

    «Para todos los que queremos a los animalitos, mire les cuento, Canela está bien y seguirá estando bien», inició relatando el alcalde en su mensaje.

    Gutiérrez confirmó que la permanencia de la perrita se garantizó tras una gestión directa con el alto mando de la institución: «Hablé ya con el general Bello, que es el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y Canela seguirá prestando esa labor en la institución al lado de nuestros uniformados».

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    «Tengo dos salchichitas»: Fico se solidariza con las mascotas

    «Yo que tengo dos mascoticas por Dios, dos perritos, dos salchichitas, yo sé el amor que uno tiene por los animales. O sea que siempre vamos a seguir cuidando a nuestros animalitos», confesó el mandatario, agradeciendo a la gente que constantemente le escribe por redes para alertar sobre casos de vulnerabilidad animal.

    Hoy, la comunidad animalista de Medellín celebra esta victoria. Canela podrá seguir recorriendo los pasillos del comando, demostrando que la voz ciudadana y la voluntad política pueden unirse para proteger a los que no tienen voz.

    Acá la denuncia del «desalojo»

    https://www.tiktok.com/@santiagodecali01/photo/7657317481119337735?is_from_webapp=1&sender_device=pc

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

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