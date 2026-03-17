Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En Medellín, un grupo de civiles denominado el "movimiento del bate" y miembros de las reservas activas intervinieron en la Avenida San Juan, a la altura de La Alpujarra, para impedir que manifestantes indígenas bloquearan el tránsito. El hecho fue respaldado por el concejal "Gury" Rodríguez, quien a través de sus redes sociales confirmó que estas personas lograron mantener la movilidad en la zona, al tiempo que solicitó refuerzos, hidratación y refrigerios para sostener la presencia ciudadana frente a las protestas.

¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan

En una jornada marcada por las movilizaciones indígenas en el centro de Medellín, se registró un fuerte enfrentamiento de voluntades en la Avenida San Juan, a la altura de La Alpujarra. Un grupo de ciudadanos, autodenominados como defensores de la movilidad, intervino para evitar que los manifestantes cerraran por completo esta arteria vial estratégica.

El “Movimiento del Bate” y Reservas Activas

La situación tomó relevancia tras las declaraciones del concejal de Medellín, “Gury” Rodríguez, quien a través de sus redes sociales destacó la presencia de civiles y exmiembros de la fuerza pública en el lugar. Según el cabildante, estos grupos se organizaron para garantizar el flujo vehicular en medio de las protestas.

“El movimiento del bate y las reservas activas garantizan la movilidad en la avenida San Juan a la altura de la Alpujarra”, afirmó Rodríguez en su publicación.

Solicitud de apoyo y logística

El concejal no solo informó sobre la situación, sino que también hizo un llamado a la ciudadanía para sostener la presencia de estas personas en el punto crítico, solicitando:

Refuerzos de personal.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hidratación para quienes permanecen en la vía.

Refrigerios para los grupos de reserva y civiles.

Hasta el momento, la situación en el sector de La Alpujarra sigue siendo de tensa calma. Mientras las comunidades indígenas reclaman ser escuchadas por la administración local, este bloque opositor asegura que no permitirá el colapso del tráfico en el corazón administrativo de la ciudad.

Las autoridades de movilidad recomiendan a los conductores tomar vías alternas, ya que, aunque la vía permanece abierta por la intervención ciudadana, la congestión y el riesgo de nuevos altercados es alto.

¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan