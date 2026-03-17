Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan

    Civiles y reservas activas impiden bloqueo de indígenas en San Juan. El concejal Gury Rodriguez pide apoyos para mantener abierta la movilidad.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan
    Captura de video
    ¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan

    Resumen: En Medellín, un grupo de civiles denominado el "movimiento del bate" y miembros de las reservas activas intervinieron en la Avenida San Juan, a la altura de La Alpujarra, para impedir que manifestantes indígenas bloquearan el tránsito. El hecho fue respaldado por el concejal "Gury" Rodríguez, quien a través de sus redes sociales confirmó que estas personas lograron mantener la movilidad en la zona, al tiempo que solicitó refuerzos, hidratación y refrigerios para sostener la presencia ciudadana frente a las protestas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una jornada marcada por las movilizaciones indígenas en el centro de Medellín, se registró un fuerte enfrentamiento de voluntades en la Avenida San Juan, a la altura de La Alpujarra. Un grupo de ciudadanos, autodenominados como defensores de la movilidad, intervino para evitar que los manifestantes cerraran por completo esta arteria vial estratégica.

    El “Movimiento del Bate” y Reservas Activas

    La situación tomó relevancia tras las declaraciones del concejal de Medellín, “Gury” Rodríguez, quien a través de sus redes sociales destacó la presencia de civiles y exmiembros de la fuerza pública en el lugar. Según el cabildante, estos grupos se organizaron para garantizar el flujo vehicular en medio de las protestas.

    “El movimiento del bate y las reservas activas garantizan la movilidad en la avenida San Juan a la altura de la Alpujarra”, afirmó Rodríguez en su publicación.

    Solicitud de apoyo y logística

    El concejal no solo informó sobre la situación, sino que también hizo un llamado a la ciudadanía para sostener la presencia de estas personas en el punto crítico, solicitando:

    Refuerzos de personal.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Hidratación para quienes permanecen en la vía.

    Refrigerios para los grupos de reserva y civiles.

    Hasta el momento, la situación en el sector de La Alpujarra sigue siendo de tensa calma. Mientras las comunidades indígenas reclaman ser escuchadas por la administración local, este bloque opositor asegura que no permitirá el colapso del tráfico en el corazón administrativo de la ciudad.

    Las autoridades de movilidad recomiendan a los conductores tomar vías alternas, ya que, aunque la vía permanece abierta por la intervención ciudadana, la congestión y el riesgo de nuevos altercados es alto.

    ¡Se pararon en la raya! A punta de bate, ciudadanos impidieron que indígenas bloquearan San Juan

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.