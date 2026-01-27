Resumen: Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, contó cómo recibió la desgarradora noticia del accidente aéreo que le costó la vida a su hijo y a cinco personas más. A través de mensajes y señales que atribuye a Yeison, ha encontrado fuerzas para sobrellevar la pérdida. La madre también se refirió a los homenajes y al concierto conmemorativo que celebrará la trayectoria del cantante.

“Se nos fue el niño”: Madre de Yeison Jiménez narra el desgarrador momento en que recibió la noticia del accidente

Luz Mery Galeano, madre del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, compartió detalles inéditos sobre cómo ha vivido el duelo tras la muerte de su hijo en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en el departamento de Boyacá.

La avioneta en la que viajaban Jiménez y su equipo se estrelló pocos minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, cuando tenía como destino la ciudad de Medellín. Todos los ocupantes de la aeronave murieron en el siniestro, entre ellos el piloto y cuatro integrantes del grupo artístico que acompañaba al cantante.

Durante una entrevista con el programa Día a Día, Luz Mery Galeano relató cómo recibió la noticia de la tragedia y cómo ha buscado fuerzas para sobrellevarla. La confirmación del accidente llegó a través de una llamada: “Me acaba de llamar un amigo de la Fiscalía y me dice que la avioneta de Yeison se siniestro”. Al principio, ella no lo creyó, pues años atrás ya había recibido una falsa alarma sobre su hijo.

La angustia aumentó cuando no podía comunicarse con su familia. Finalmente, su hija mayor le confirmó la tragedia: “Mamá, se nos fue el niño”. Lucy relató que la reacción fue inmediata: “Yo pegué un grito desgarrador, que yo creo que todo el pueblo de Manzanares lo escuchó”.

En las horas siguientes, la madre del artista permaneció en un estado profundo de shock: “Yo creo que estuve en shock unas 26 o 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”.

Pese al dolor, ella aseguró que ha sentido lo que interpreta como señales de su hijo desde el más allá. A través de intermediarios, recibió mensajes que, según ella, le vinieron de parte de Yeison, entre ellos: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él” y que “sí era capaz de estar bien y que debo ser fuerte”.

Estos mensajes, afirmó, le han permitido encontrar cierta paz y agradecer a Dios por haber compartido la vida con lo que calificó como “un ser tan maravilloso”.

Investigación del accidente y contexto

Las autoridades aeronáuticas y judiciales mantienen abierta la investigación sobre las causas del siniestro. El Ministerio de Transporte ha señalado que se están analizando múltiples líneas de investigación para esclarecer el motivo por el cual la avioneta se accidentó tan pronto después del despegue.

La Fiscalía General de la Nación también abrió una indagación formal, que incluye la revisión de los restos de la aeronave y los procedimientos de mantenimiento, así como la cadena de custodia de evidencia recopilada en el sitio del accidente.

Además, medios especializados han reportado que los motores del avión serán enviados al fabricante para realizar un análisis más profundo, y que expertos internacionales apoyarán las labores de investigación técnica.

La avioneta implicada tenía décadas de antigüedad y está siendo objeto de revisión por parte de las autoridades para determinar si factores como mantenimiento, sistemas de control, o fallo mecánico jugaron un papel en la tragedia.

Reacciones, homenaje y legado

La muerte de Yeison Jiménez generó una reacción de luto en Colombia y en la industria musical, donde era considerado uno de los exponentes más populares del género en la última década. Su carrera lo llevó a llenar escenarios importantes y a conectar con audiencias de todo el país.

Además de las declaraciones de su madre, familiares y colegas han expresado su dolor y han recordado el impacto humano y artístico de Jiménez. Algunos artistas han compartido en medios que Yeison tenía planes de cambiar la aeronave por razones de seguridad en 2026, según declaraciones de amigos cercanos.

La familia confirmó que el próximo 31 de enero se realizará un concierto en memoria del cantante, manteniendo las localidades ya adquiridas y con la participación de destacados artistas. Este homenaje busca celebrar su trayectoria y su legado en la música popular colombiana.

Por su parte, Luz Mery cerró su relato afirmando que está ahí “en memoria de mi hijo” y destacando el impacto humano de Jiménez en su entorno: “Él siempre me vio como esa heroína de papel, esa mujer echada para adelante. Él era el mejor hermano, el mejor papá, el mejor amigo, el que hacía el asado”.