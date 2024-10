El Hospital San Vicente Fundación Medellín requiere de donantes para suplir las reservas del Banco de Sangre.

La coordinadora del hospital, Catalina García, indicó que al menos se necesitan entre 1.000 a 1.200 donantes por mes, para equilibrar las reservas.

En diciembre, se lograron 655 donaciones, cifra que llega solo al 55% de la meta mensual.

El Hospital San Vicente Fundación solicita la ayuda ciudadana para salvar tres vidas que están en estado crítico.

El centro de salud presenta una reducción en las reservas de hemocomponentes, con un déficit cerca del 45%.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA DONAR?

– Debe tener entre los 18-65 años.

– Tener un peso mayor de 50 kg.

– Haber ingerido alimentos en un lapso de tiempo no mayor a cuatro horas.

– No haberse realizado tatuajes o acupuntura en los últimos seis meses.

– Tener pareja sexual estable.

– No haber visitado zonas de malaria o paludismo en los últimos seis meses.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Si quiere donar, también puede comunicarse al número 300 4098800

