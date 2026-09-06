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    ¡Se metieron por una ventana! Delincuentes asaltan la vivienda del concejal Rolando González en Chapinero

    La alerta del atraco a la vivienda del concejal fue emitida por la central de radio de la Policía, lo que desencadenó la rápida movilización de una patrulla

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Se metieron por una ventana! Delincuentes asaltan la vivienda del concejal Rolando González en Chapinero

    Resumen: Los ladrones violentaron una ventana para ingresar al inmueble ubicado en el exclusivo barrio El Nogal. Un equipo especial de la Policía ya rastrea las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.

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    Minuto30.com .- La ola de hurtos en la capital del país no da tregua y esta vez la víctima fue el concejal de Bogotá, Rolando Alberto González García. En horas de la noche del sábado 5 de septiembre, delincuentes lograron ingresar a su lugar de residencia, ubicado en el exclusivo sector de El Nogal, localidad de Chapinero, llevándose varios de sus objetos personales.

    Violentaron la seguridad del inmueble

    La alerta fue emitida por la central de radio de la Policía, lo que desencadenó la rápida movilización de una patrulla del cuadrante hacia la zona.

    La Teniente Coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó el reporte oficial de los hechos: «Al llegar al lugar, evidenciaron que una de las ventanas de esta vivienda había sido violentada, por donde los delincuentes al parecer habrían sustraído elementos personales», confirmó la oficial.

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    Investigación en marcha y búsqueda de pistas

    Tras confirmar el hurto, la institución desplegó de manera inmediata a un grupo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Los agentes se encuentran adelantando las labores de campo y realizando un minucioso análisis de las cámaras de videovigilancia privadas y del Distrito para trazar la ruta de escape e identificar a la banda delincuencial en el menor tiempo posible.

    Finalmente, las autoridades extendieron una invitación a la ciudadanía y a los vecinos del sector para que colaboren con las autoridades. Cualquier información, video o movimiento sospechoso que sirva para ubicar a los ladrones puede ser reportado con absoluta reserva a través de la línea de emergencias 123 o directamente en el CAI más cercano.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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