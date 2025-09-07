¡Se los llevó la corriente! Creciente súbita en Santander deja cinco muertos: identidades

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Una trágica creciente súbita en la quebrada Oroco, en el municipio de Galán, Santander, cobró la vida de cinco personas, incluyendo a un niño de 8 años.

El incidente ocurrió la tarde de este 7 de septiembre, cuando el afluente arrastró un vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

Las cinco víctimas fueron identificadas como los docentes Arnulfo Torres Ardila y Clemencia Reyes Guarín, las líderes comunitarias Pastora Olarte Jaimes y Orfidea León Díaz, junto a su hijo James Yesid Afanador León.

La noticia ha conmocionado a la comunidad de Galán, que lamenta la pérdida de sus líderes sociales.

