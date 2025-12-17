Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

Minuto30.com .- En las últimas horas, y poco antes de jugarse la final de la Copa Betplay, se conoció que el técnico Alejandro Restrepo renovó su contrato con el Deportivo Independiente Medellín. Tanto el entrenado como su personal más cercano se quedan hasta diciembre de 2027.

En el cmuniado emitido por el DIM, se especifica que “es una respuesta al buen trabajo que se ha realizado, la cristalización de una filosofía clara de juego, la resiliencia del entrenamiento y el proceso competitivo, y los resultados que han puesto al club en lo más alto, con identidad, orden y relevancia, en cada competencia.

Las cifras respaldan el proceso del extécnico verdolaga; con 87 partidos dirigidos, 40 victorias y 28 empates, el entrenador antioqueño tiene un promedio del 56.7%.

“Confirmamos nuestro apoyo continuo al proyecto deportivo con la confianza de que, en combinación con la estabilidad, la planificación y la coherencia en el trabajo, hemos logrado que estos sean los pilares para el desarrollo continuo del club a nivel internacional y local”, especifica el dueño del “poderoso”.

Frente a la próxima temporada y en la que jugaará tanto en la Copa Libertadores como en el fútbol profesional colombiano, Deportivo Independiente Medellín reafirma una vez más al público que el compromiso responsable y ambicioso está en línea con la orientación histórica del club.

El club agradece al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico, quienes son dedicados y profesionales, y confían en que en asociación esto continuará haciendo crecer al Equipo del Pueblo en el presente y el futuro.

Aquí más Noticias de Deportivo Independiente Medellín