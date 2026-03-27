Resumen: De cara a la fecha 14, la realidad de los dos equipos antioqueños no podría ser más opuesta. Atlético Nacional mira a todos desde lo más alto, consolidado como el mejor equipo del torneo, mientras que el Independiente Medellín se encuentra en una crisis de resultados que lo mantiene lejos del grupo de los ocho.

Se llegó la fecha 14: Nacional se juega el liderato y el DIM necesita una victoria para salir «del hueco»

Minuto30.com .- De cara a la fecha 14, la realidad de los dos equipos antioqueños no podría ser más opuesta. Atlético Nacional mira a todos desde lo más alto, consolidado como el mejor equipo del torneo, mientras que el Independiente Medellín se encuentra en una crisis de resultados que lo mantiene lejos del grupo de los ocho.

Nacional: Un líder con “clase” y gol

El equipo verdolaga no solo cabalga en la punta con 27 puntos, sino que ostenta una diferencia de gol envidiable de +17, la mejor del campeonato. Lo más aterrador para sus rivales es que Nacional tiene un partido pendiente, lo que podría disparar su ventaja en las próximas jornadas.

El único que le sigue el paso en puntaje es el Deportivo Pasto (27 unidades), pero la diferencia de gol de los volcánicos (+5) los deja relegados al segundo lugar.

El DIM: En la “cuerda floja”

En contraste, el “Poderoso” se ubica en la casilla 15 con apenas 13 puntos. Con una diferencia de gol de -1, el Medellín necesita una racha casi perfecta en lo que queda del “todos contra todos” si quiere soñar con la clasificación. La distancia con el octavo lugar ya empieza a ser considerable, con 7 puntos.

El “Top 8” de la Liga: Nacional manda con autoridad

La lucha por la clasificación está al rojo vivo, con Atlético Nacional consolidado como el rival a vencer al sumar 27 puntos y una abrumadora diferencia de gol de +17, teniendo aún un partido pendiente. Le sigue de cerca el Deportivo Pasto, también con 27 unidades, mientras que el lote de persecución lo encabezan Once Caldas (23) y Junior de Barranquilla (22).

América de Cali e Internacional de Bogotá, ambos con 21 puntos se ubican quinto y sexto, seguidos por Millonarios y Deportes Tolima, quienes con 20 unidades cada uno se aferran a la zona de privilegio en una de las ligas más apretadas de los últimos años.

Así llega la 14

La jornada 14 arrancó este viernes: Dos de los encuentros más importantes los protagonizan Nacional y Medellín. El domingo todas las miradas están puestas en el Estadio Departamental Libertad, donde se define el liderato absoluto, mientras que el lunes será el Atanasio Girardot, donde el Medellín se juega una de sus últimas carta ante un histórico rival.

El liderato se define en el Galeras

El plato fuerte de la fecha tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 6:20 p. m. Atlético Nacional, actual líder con 27 puntos y una diferencia de +17, visita al Deportivo Pasto, que tiene sus mismas unidades. Este “choque de trenes” no solo definirá quién duerme en lo más alto, sino que podría dejar al ganador prácticamente clasificado a los cuadrangulares de forma anticipada.

El DIM ante su “final” contra América

Para el Independiente Medellín, el margen de error desapareció. El “Poderoso” recibirá al América de Cali el lunes 30 de marzo a las 6:10 p. m. Ubicado en el puesto 15, el equipo de Antioquia necesita los tres puntos obligatoriamente para mantener vivas las mínimas esperanzas de entrar al grupo de los ocho. Por su parte, los “Escarlatas” buscan consolidarse en la parte alta para no depender de resultados ajenos.

Otros de los partidos de la fecha son Bucarmanaga Santa Fe, el 27 de marzo y Cali Pereira el sábado 28 de marzo a las 8:20.