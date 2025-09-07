¿Se les volvió costumbre? Asonada en El Tambo deja 72 militares secuestrados

Resumen: Según el Ejército Nacional, la asonada fue instigada por la estructura Carlos Patiño, que utilizó a cerca de 600 civiles para cercar a los uniformados

Minuto30.com .- Una grave situación de orden público se registró en el municipio de El Tambo, Cauca, donde 72 militares fueron secuestrados en medio de una asonada. Los hechos ocurrieron en la vereda Los Tigres, luego de que las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido #4 realizaran una operación contra las disidencias de alias «Iván Mordisco».

Según el Ejército Nacional, la asonada fue instigada por la estructura Carlos Patiño, que utilizó a cerca de 600 civiles para cercar a los uniformados. La retención se produjo cuando los militares intentaban abandonar la zona, luego de que su presencia generara una reacción violenta por parte de la comunidad, que habría sido obligada a participar en la protesta.

Los militares retenidos son 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados. El Ejército ha denunciado que se trata de un flagrante secuestro y ha hecho un llamado a las autoridades para que garanticen la liberación de los uniformados. La situación genera una gran preocupación por la seguridad en la región.

Aquí más Noticias de Colombia