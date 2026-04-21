Resumen: De acuerdo con los reportes ciudadanos, la conflagración se desató en un área que albergaba varias chozas, construidas con madera y paja. En estos espacios, los miembros de la comunidad habían instalado con esfuerzo sus pequeños negocios de comercio y servicios.

¡Se les quemó el «chuzo»! Voraz incendio consumió locales comerciales en el sector de La Aurora

Minuto30.com .- Un fuerte incendio prendió las alarmas este martes en el occidente de Medellín. La emergencia, de magnitud considerable, se registró en el sector de La Aurora, dejando a varias familias de la zona con una dolorosa pérdida económica tras ver cómo las llamas devoraban sus pequeños negocios.

Fuego rápido y destructivo

De acuerdo con los reportes ciudadanos, la conflagración se desató en un área que albergaba varias chozas, construidas con madera y paja. En estos espacios, los miembros de la comunidad habían instalado con esfuerzo sus pequeños negocios de comercio y servicios.

Lamentablemente, debido a la alta inflamabilidad de los materiales de estas construcciones, el fuego tomó fuerza y se propagó en cuestión de minutos, desatando el pánico entre los habitantes del sector que veían cómo, literalmente, a sus vecinos “se les quemaba el chuzo”.

La oportuna intervención de los Bomberos

Ante la inminente amenaza y la rapidez del fuego, la comunidad actuó de inmediato y reportó la emergencia a la línea 123. En tiempo récord, arribaron al lugar varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

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Los socorristas trabajaron arduamente para rodear las llamas y realizar maniobras de enfriamiento. Su rápida intervención fue clave para evitar una tragedia mayor, ya que lograron contener el fuego e impedir que las chispas y el calor alcanzaran las viviendas residenciales ubicadas justo al lado de la zona comercial afectada.

Aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad o víctimas fatales, la tristeza embarga a los comerciantes del sector, quienes hoy ven cómo su principal fuente de ingresos y años de esfuerzo quedaron reducidos a cenizas. Las autoridades competentes ya se encuentran evaluando el lugar para determinar las causas exactas que originaron esta grave emergencia.