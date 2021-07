[Video] ¿Se les olvidó el Covid? En pleno ‘bunde’ y sin los protocolos festejaron a la Virgen del Carmen en Riosucio

Son varios los videos que circulan en redes sociales en torno a una multitudinaria celebración realizada en Riosucio, Chocó, en la que los ciudadanos aparentemente se olvidaron de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Covid -19.

En las imágenes se observa varias personas e incluso menores de edad en un recorrido por las calles del municipio sin tapabocas y sin distanciamiento social.

De acuerdo con habitantes del sector, la multitud celebraba la tradicional fiesta a la Virgen del Carmen que inició desde el 6 de julio y que se extenderá hasta el 16.

Un habitante le contó a Minuto30, «la gente salió a las calles a hacer un ‘bunde’ sin importarle el Covid, sin importarle que no hay un sitio para atender si quiera a una persona frente a lo que tiene que ver con UCI porque no hay nada de eso, el hospital de Riosucio no cuenta con las mínimas condiciones para atender este tipo de situaciones entonces la gente no le paró bolas a eso y se tiró a las calles».

Hasta el momento de la publicación de esta nota las autoridades municipales no se habían pronunciado al respecto ni mucho menos dado respuesta a las consultas realizadas por Minuto30.

En Riosucio hay más de 200 casos de Covid

Dato: De acuerdo con información oficial con corte al 15 de julio, en Riosucio hay 235 casos confirmados de Covid.

