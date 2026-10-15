Resumen: El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, confirmó que la jornada del 14 de octubre transcurrió en calma en el departamento, salvo los desmanes al cierre en el claustro universitario, que dejaron además un capturado por ataque a servidor público.

¡Se les explotó! Seis heridos por manipulación de explosivos al interior de la UdeA

Minuto30.com .- La Gobernación de Antioquia entregó un balance oficial y consolidado sobre el desarrollo de las jornadas de protesta social registradas durante este miércoles 14 de octubre en el departamento.

A través del secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, la administración departamental calificó como satisfactorio y dentro de la normalidad el comportamiento general de las movilizaciones en los distintos municipios de la región, destacando las garantías constitucionales brindadas por la Fuerza Pública a quienes ejercieron su derecho a la manifestación pacífica.

No obstante, el cierre de la jornada en Medellín se vio alterado en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, donde se registraron confrontaciones directas contra los uniformados y un grave accidente interno: la explosión accidental de artefactos de fabricación casera que eran manipulados por encapuchados al interior del campus, hecho que dejó al menos seis personas lesionadas y derivó en la captura de un sujeto en las inmediaciones del claustro.

Monitoreo permanente desde el PMU y civismo en los municipios

Durante toda la jornada, las autoridades departamentales mantuvieron activada la sala de crisis del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el nodo central de la Gobernación de Antioquia, coordinando en tiempo real con los alcaldes locales, las guarniciones militares y los comandos de Policía:

Seguimiento territorial: El general (r) Martínez Guzmán explicó que se efectuó un rastreo minuto a minuto de las marchas y concentraciones en las diversas subregiones antioqueñas, constatando que la ciudadanía marchó de manera ordenada y sin alteraciones a la infraestructura ni al transporte intermunicipal.

Articulación interinstitucional: «Nosotros tuvimos activo un puesto de mando unificado en el nodo departamental todo el día para hacerle seguimiento a las marchas que se presentaron en los diferentes municipios de Antioquia y tuvimos también ojos y oídos en el PMU del municipio de Medellín, precisamente para saber qué sucedía acá», precisó el funcionario.

Garantías y acompañamiento: La Fuerza Pública cumplió con el mandato constitucional y legal de custodiar los recorridos autorizados, facilitando que los manifestantes expresaran sus posturas sin contratiempos durante la mañana y parte de la tarde.

Tensión en la Universidad de Antioquia y una captura por ataque a la autoridad

El panorama de calma general experimentó una ruptura sobre el final de la tarde, cuando los contingentes de manifestantes comenzaron a dispersarse en la capital antioqueña. Al llegar a las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, sobre el corredor de la calle Barranquilla, grupos radicales iniciaron ataques frontales contra las patrullas policiales apostadas en el perímetro.

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Frente a la escalada violenta, las unidades policiales activaron de manera inmediata los procedimientos contemplados en el nuevo marco regulatorio:

Aplicación del nuevo protocolo: «Desafortunadamente, cuando se estaba deshaciendo el ejercicio, llegaron cerca a la Universidad de Antioquia y desde allí empezaron a atacar a la policía. La policía, siguiendo los protocolos del nuevo decreto, intervino o actuó», explicó el titular de la cartera de Seguridad departamental.

Aprehensión en flagrancia: Durante los choques y las maniobras de dispersión en el espacio público exterior, los uniformados lograron la captura de una persona en los alrededores de la universidad, quien fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder formalmente por el delito de violencia o ataque contra servidor público.

Detonación accidental en el campus: seis heridos por manipular explosivos

El episodio más alarmante de la jornada ocurrió al interior del propio recinto universitario. Según la información de inteligencia y los reportes médicos preliminares conocidos por los organismos de seguridad, un grupo de individuos se encontraba preparando y manipulando artefactos explosivos artesanales (conocidos popularmente como papas bomba) con el propósito de lanzarlos hacia la calzada contra los agentes de la Fuerza Pública.

Sin embargo, una falla en la manipulación provocó una detonación involuntaria de los explosivos antes de ser lanzados:

Balance de lesionados: «Tenemos conocimiento que al interior de la universidad, en el momento en que al parecer manipulaban artefactos explosivos para lanzarle a la fuerza pública, esos artefactos se les detonaron y de ahí tengo entendido que salieron seis personas heridas, con heridas leves en las extremidades o no sé si de consideración, porque quien estuvo al frente de la situación fue la policía», reveló el general (r) Martínez.

Peligro en recintos educativos: La manipulación de elementos pirotécnicos mezclados con metralla artesanal y sustancias químicas representa un riesgo mortal para la comunidad estudiantil y los trabajadores del alma máter, reactivando la preocupación institucional por la utilización de instalaciones académicas como talleres de ensamblaje explosivo.

Pese a este episodio crítico focalizado en el norte de Medellín, la Gobernación de Antioquia concluyó que el orden público en el resto del departamento se mantuvo bajo control, reiterando que la protesta pacífica cuenta con plenas garantías del Estado, mientras que las vías de hecho y el uso de artefactos no convencionales serán enfrentados con la contundencia de la ley.