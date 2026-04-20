¡Se les enfrió el pedido! Rappi le «apaga la moto» a más de 2.300 domiciliarios por pasarse de vivos

Resumen: A pesar de la contundencia de la medida, Rappi fue claro en señalar que estas conductas irregulares no reflejan el comportamiento de la mayoría de sus colaboradores

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Minuto30.com .- La plataforma de entregas Rappi anunció un drástico endurecimiento en sus políticas de seguridad, lo que ha resultado en el bloqueo de más de 2.300 cuentas de repartidores. Esta decisión se enmarca dentro de las nuevas reglas antifraude que la compañía comenzó a implementar de manera estricta desde el pasado 17 de marzo.

Principales causas de los bloqueos

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la compañía, las desactivaciones se llevaron a cabo tras detectar graves irregularidades que van en contra de los términos y condiciones de la aplicación. Entre las infracciones más recurrentes que motivaron estas sanciones se encuentran:

Uso de múltiples perfiles: Una misma persona operando varias cuentas simultáneamente.

Suplantación y alquiler: El uso compartido o el alquiler de perfiles a terceros.

Inconsistencias financieras: Irregularidades en la información bancaria o de pagos registrada por el usuario.

Conductas delictivas: Comportamientos directamente asociados a intentos de fraude dentro del ecosistema de la aplicación.

Controles estrictos y validaciones diarias

Para frenar estas prácticas y blindar la aplicación, Rappi ha intensificado sus protocolos tecnológicos. Actualmente, el sistema realiza más de 29.000 validaciones diarias de identidad y seguridad. De este gigantesco volumen de verificaciones, cerca del 25 % son rechazadas por no cumplir con los estándares requeridos.

“La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato”, enfatizó la compañía en su pronunciamiento oficial.

La gran mayoría opera bajo la legalidad

A pesar de la contundencia de la medida, Rappi fue claro en señalar que estas conductas irregulares no reflejan el comportamiento de la mayoría de sus colaboradores. Según el reporte entregado, actualmente más de 70.000 repartidores operan de manera regular, cumpliendo a cabalidad con las condiciones establecidas para prestar el servicio.

Finalmente, la multinacional reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo sus filtros y herramientas tecnológicas para garantizar una operación completamente segura, confiable y transparente para todos los actores: usuarios, comercios aliados y repartidores honestos.