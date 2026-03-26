Resumen: Autoridades desmantelaron en Usme una red de ‘tierreros’ que comercializaba ilegalmente lotes en una zona protegida, usando infraestructura fraudulenta para simular servicios públicos. Durante el operativo retiraron postes, ocupaciones y residuos, y advirtieron sobre un esquema criminal que busca engañar compradores y afectar ecosistemas estratégicos.

¡Se les cayó el negocio! Caen ‘tierreros’ que ofrecían lotes en zona protegida de Usme

En un operativo contra el urbanismo ilegal, autoridades intervinieron un sector rural de Usme donde fue desmantelada una infraestructura utilizada por redes de tierreros para comercializar predios en una zona ambientalmente protegida.

La acción se llevó a cabo en el agroparque El Uval – La Requilina, un corredor estratégico reconocido por su valor ecológico. En el lugar, las autoridades retiraron 15 postes instalados de forma irregular, los cuales abastecían de energía a ocupaciones ilegales y eran utilizados para aparentar condiciones aptas para la venta de lotes.

Según las investigaciones, estas estructuras permitían conexiones eléctricas clandestinas y hacían parte de una estrategia para facilitar la comercialización fraudulenta de terrenos, generando en los compradores la idea de que contaban con servicios públicos.

Infraestructura ilegal y afectaciones en la zona

Las autoridades indicaron que algunos de los postes habrían sido hurtados de redes de energía o telecomunicaciones. Además de respaldar las ocupaciones ilegales, estas conexiones provocaban afectaciones en fincas cercanas, donde se registraban fallas constantes en el servicio debido a la sobrecarga.

Durante la jornada también fueron desmontadas dos ocupaciones, retirados cercados que delimitaban predios y recolectados cerca de 45 metros cúbicos de residuos de construcción, utilizados para adecuar los terrenos.

De acuerdo con la Policía, estas intervenciones hacen parte de un esquema más amplio con el que se busca consolidar asentamientos ilegales y facilitar la venta de predios en áreas donde no está permitido el desarrollo urbanístico.

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Venta de lotes en zona protegida

Las denuncias señalan que en este sector se estarían ofreciendo cerca de 200 lotes, con precios entre 18 y 22 millones de pesos, pese a las restricciones que protegen este territorio.

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El área intervenida cumple funciones clave para la conservación de ecosistemas, la restauración ambiental y la protección de humedales y acuíferos, fundamentales para la recarga hídrica de la ciudad, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.

🚨 Encontramos esta red de postes que tenían los “tierreros” en el Agroparque El Uval, en Usme, para estafar a la gente y hacerle creer que el terreno contaba con servicios públicos y vender lotes a $18 millones. Fueron 15 postes desmontados que alimentaban conexiones eléctricas… pic.twitter.com/1F3gcmjyEo — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 26, 2026

En el operativo participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, la Alcaldía Local de Usme, las secretarías de Gobierno, Hábitat y Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la empresa de energía Enel.

“No vamos a permitir que estos delincuentes sigan engañando a familias ni afectando zonas de protección ambiental. Estamos desmontando un modelo criminal que busca lucrarse con falsas expectativas de vivienda”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan contener el avance del urbanismo ilegal y proteger las áreas de especial importancia ambiental. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar la legalidad de los predios antes de comprarlos y a denunciar este tipo de prácticas a través de los canales oficiales.