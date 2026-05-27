Resumen: El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar ejecutando operaciones que permitan neutralizar las economías ilícitas

¡Se les cayó el «emprendimiento»! Iban a exportar 100 kilos de cocaína desde Rionegro y el Ejército se los pilló

Minuto30.com .- En el marco de una ofensiva sostenida contra el narcotráfico, tropas del Ejército Nacional asestaron un duro golpe a las finanzas de los grupos ilegales que delinquen en el Oriente antioqueño. En las últimas horas, las autoridades lograron ubicar un depósito ilegal transitorio que albergaba un gran cargamento de estupefacientes en la zona rural del municipio de Rionegro.

La operación fue desarrollada de manera conjunta e interinstitucional por soldados del Gaula Militar Oriente (adscritos a la Cuarta Brigada) y el Grupo Especializado Contra el Narcotráfico del CTI.

Detalles del hallazgo y la incautación

El cargamento: Durante la intervención en el lugar, los uniformados incautaron aproximadamente 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Destino internacional: Las investigaciones y las características del empaque encontrado en el sitio permitieron establecer que el material ilícito estaba listo para ser comercializado y posteriormente transportado hacia fuera del país.

Golpe a las finanzas: De acuerdo con los cálculos oficiales, este resultado operacional representa una afectación económica cercana a los 1.000 millones de pesos para las estructuras criminales dueñas de la droga.

Balance operativo en 2026

Este contundente decomiso se suma a los importantes resultados obtenidos por las Fuerzas Militares en la región durante el presente año. La institución confirmó que, en lo corrido del 2026, las tropas de la Cuarta Brigada han logrado la incautación total de más de 900 kilogramos de estupefacientes, abarcando cargamentos tanto de clorhidrato de cocaína como de marihuana.

El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar ejecutando operaciones que permitan neutralizar las economías ilícitas y garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes del Oriente antioqueño.