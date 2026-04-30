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Resumen: Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para erradicar estas redes de comercio ilegal

¡Se les aguaron las ventas! Incautan más de 17 mil camisetas «piratas» de la Selección Colombia, en Medellín

Minuto30.com .- En vísperas de la fiebre tricolor, las autoridades propinaron un contundente golpe a las estructuras dedicadas al comercio ilegal. En un operativo de control aduanero desplegado en el centro de Medellín, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en articulación con la DIAN, logró la incautación de miles de prendas de contrabando alusivas a la Selección Colombia.

Las acciones de inspección, adelantadas por uniformados de la División de Control Operativo Medellín en diversos establecimientos comerciales abiertos al público, dejaron el siguiente balance:

Mercancía aprehendida: 17.642 unidades de confecciones deportivas.

Avalúo comercial: La mercancía incautada alcanza un valor de $203.571.970.

Impacto: Se evitó la distribución masiva de productos ingresados de manera irregular, frenando la competencia desleal en la ciudad.

Protección a la industria nacional

El Capitán Jonh Eddison Mejía Méndez, Jefe de la División de Control Operativo Medellín, destacó que este tipo de intervenciones van más allá de la simple incautación, pues representan una defensa directa a la economía formal:

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“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país; salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando. La Policía Nacional y la DIAN reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”.

Denuncie el contrabando

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para erradicar estas redes de comercio ilegal. Por ello, la Policía Fiscal y Aduanera extiende una invitación a la comunidad para que denuncie cualquier irregularidad o sospecha de contrabando.

📞 Línea Anticontrabando: Los ciudadanos pueden reportar de manera totalmente confidencial a través de la línea 159.