¡Se les acabó la fiesta! Cierran locales, decomisan máquinas e incautan 200 armas blancas en Cali

Resumen: Durante un operativo de más de 18 horas en el barrio Sucre, centro de Cali, las autoridades incautaron más de 200 armas blancas, 50 máquinas tragamonedas y cerraron cinco establecimientos. La intervención incluyó inspecciones a personas, verificación de antecedentes, control de extranjeros y revisión de locales comerciales, con el objetivo de prevenir delitos, riñas y fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en la zona.

Durante más de 18 horas, las autoridades de Cali realizaron un operativo integral en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, con el objetivo de prevenir lesiones personales, riñas y delitos asociados al porte de armas blancas, así como controlar la presencia de establecimientos irregulares y fortalecer la convivencia ciudadana.

La acción contó con la participación de cerca de 200 funcionarios de distintas instituciones: la Policía Metropolitana de Cali, el Ejército Nacional, las secretarías distritales de Seguridad, Justicia, Movilidad y Salud Pública, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y Migración Colombia. La intervención se enmarca dentro de la estrategia de recuperación y transformación del centro de Cali, que busca garantizar el orden y la seguridad en esta zona.

Durante el operativo diurno, las autoridades realizaron registros a personas, inspección de establecimientos comerciales y verificación de antecedentes, con el fin de identificar focos de riesgo para la convivencia. Además, Migración Colombia adelantó la revisión de documentación de personas extranjeras, encontrando a cinco en situación regular y nueve con irregularidades, a quienes se les asignó citación para la apertura de su usuario en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE).

En la fase nocturna, se reforzó la seguridad con uniformados de la Policía Metropolitana y soldados del Ejército Nacional. En este marco, se logró la incautación de más de 200 armas blancas, elementos directamente relacionados con lesiones personales e incluso homicidios en la zona, según explicó el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Andrés Arias.

Durante el mismo operativo, las autoridades retiraron unas 50 máquinas tragamonedas y ordenaron el cierre temporal de cinco establecimientos, identificados como puntos de concentración de riñas y consumo de sustancias psicoactivas.

La subsecretaria de Seguridad Distrital, Natalia Zuluaga, afirmó que estas intervenciones responden a necesidades sentidas por la ciudadanía: “En el centro se concentran situaciones de violencia que afectan la convivencia. Actuamos de manera integral: controlando armas blancas, verificando establecimientos irregulares y manteniendo presencia institucional sostenida para recuperar el orden y la tranquilidad de la comunidad”, señaló.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la seguridad, prevenir la violencia y fortalecer la convivencia ciudadana en el centro de Cali, dando continuidad a los operativos que priorizan la prevención de delitos, el control del espacio público y la protección de los ciudadanos.