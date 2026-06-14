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    ¿Se le perdió la perrita? A esta la hallaron deambulando solita en Itagüí

    Quienes la rescataron reportan que se encuentra muy asustada, nerviosa y desesperada; estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta

    Publicado por: SoloDuque

    perrita encontrada en itagui
    ¿Se le perdió la perrita? A esta la hallaron deambulando solita en Itagüí

    Resumen: Quienes la rescataron reportan que se encuentra muy asustada, nerviosa y desesperada. Además, advirtieron que estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta en la vía

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una perrita fue puesta a salvo tras ser encontrada deambulando sola y en evidente estado de desorientación en el sur del Valle de Aburrá. Quienes la auxiliaron hacen un llamado urgente a la comunidad para encontrar a sus dueños lo más pronto posible.

    La mascota fue encontrada en el sector de San Gabriel, jurisdicción del municipio de Itagüí.

    Quienes la rescataron reportan que se encuentra muy asustada, nerviosa y desesperada. Además, advirtieron que estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta en la vía. Por su comportamiento y cuidado, es evidente que pertenece a un hogar.

    Si eres el dueño de esta perrita, la reconoces o tienes información sobre su familia, por favor comunícate de inmediato al celular 317 489 5885.

    Ayúdanos a compartir y difundir esta información para que la mascota regrese pronto y a salvo a su casa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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