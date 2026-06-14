Resumen: Quienes la rescataron reportan que se encuentra muy asustada, nerviosa y desesperada. Además, advirtieron que estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta en la vía

¿Se le perdió la perrita? A esta la hallaron deambulando solita en Itagüí

Minuto30.com .- Una perrita fue puesta a salvo tras ser encontrada deambulando sola y en evidente estado de desorientación en el sur del Valle de Aburrá. Quienes la auxiliaron hacen un llamado urgente a la comunidad para encontrar a sus dueños lo más pronto posible.

La mascota fue encontrada en el sector de San Gabriel, jurisdicción del municipio de Itagüí.

Quienes la rescataron reportan que se encuentra muy asustada, nerviosa y desesperada. Además, advirtieron que estuvo a punto de ser atropellada por una motocicleta en la vía. Por su comportamiento y cuidado, es evidente que pertenece a un hogar.

Si eres el dueño de esta perrita, la reconoces o tienes información sobre su familia, por favor comunícate de inmediato al celular 317 489 5885.

Ayúdanos a compartir y difundir esta información para que la mascota regrese pronto y a salvo a su casa.