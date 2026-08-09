Resumen: Es muy probable que en algún barrio del norte del Valle de Aburrá haya una familia desesperada buscando a su "abuelita" canina

¿Se le olvido la perrita en la Autopista Norte? Esta viejita espera a su familia

Minuto30.com .- Las calles del Valle de Aburrá siguen siendo escenario de historias que ponen a prueba nuestra humanidad y sentido de pertenencia con los animales de compañía. En las últimas horas, una perrita de edad avanzada fue rescatada tras ser vista deambulando en una situación de extrema vulnerabilidad.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Autopista Norte, un corredor vial de alto tráfico que representaba un peligro inminente para la vida del animal, quien se encontraba completamente solita, sin collar, placa de identificación ni elemento alguno que permitiera rastrear su origen.

Se busca a la familia de esta perrita abuelita. Fuente: Funeraria de mascotas.

Una abuelita que extraña el calor de un hogar

Quienes la auxiliaron y la tienen bajo resguardo temporal describen a la perrita con características muy particulares que podrían ayudar a sus dueños a reconocerla: es de tamaño mediano, tiene el pelaje predominantemente negro y su carita y hocico están cubiertos de canas, evidencia clara de su avanzada edad.

Más allá de su aspecto físico, lo que más ha conmovido a sus rescatistas es su comportamiento. A pesar del susto de estar en la calle, la perrita es extremadamente dócil y cariñosa con las personas, un indicador innegable de que ha sido socializada y está acostumbrada a vivir bajo el techo y el cuidado de una familia.

¿Se perdió o fue abandonada?

Encontrar a su familia original: Es muy probable que en algún barrio del norte del Valle de Aburrá haya una familia desesperada buscando a su «abuelita» canina, quien pudo haberse desorientado y escapado por accidente.

Buscar un adoptante responsable: Si, en el peor y más triste de los escenarios, la perrita fue abandonada a su suerte, se hace un llamado a los corazones nobles de la ciudad. Los perros mayores son las mascotas más agradecidas, tranquilas y leales, ideales para hogares que buscan compañía sin la hiperactividad de un cachorro.

Si usted reconoce a esta perrita, sabe quiénes son sus dueños o, si está dispuesto a brindarle un hogar lleno de amor y cuidados para su etapa de vejez, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea de WhatsApp:

📞 Contacto (WhatsApp): 316 742 3552

El tiempo apremia para los perritos mayores. Si no la reconoce, compartir esta nota en sus redes sociales y grupos familiares es la mejor forma de ayudarla a encontrar su camino a casa. ¡No seamos indiferentes!