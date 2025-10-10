¡Se le acabó la dicha! Revocan libertad a Emilio Tapia

Resumen: La polémica liberación de Emilio Tapia generó indignación, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la jueza Fernández Castellón

La justicia colombiana revivió el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Un juez del Circuito Penal de Bogotá revocó la libertad condicional de Emilio Tapia Aldana, ampliamente conocido por su participación en múltiples casos de corrupción, y ordenó su captura inmediata.

La orden, emitida el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, obliga al empresario a volver a prisión para continuar cumpliendo el resto de su condena.

El Recorrido Judicial y la Polémica Liberación

Emilio Tapia se había beneficiado de una medida de excarcelación el pasado 15 de abril de 2025. En ese momento, una jueza de Barranquilla había accedido a la solicitud de la defensa para que Tapia, quien supuestamente estaba comprometido en matrimonio, pudiera terminar de cumplir en libertad los 76 meses de prisión que le restaban.

La polémica liberación generó indignación, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la jueza Fernández Castellón, quien había autorizado la salida de Tapia de la cárcel El Bosque.

Ahora, con la revocatoria de la libertad, Tapia debe ser recapturado de manera inmediata para regresar a prisión.

