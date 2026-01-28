¡Se le acabó el amor! La actriz Carmen Villalobos regresa a la soltería

Resumen: Tras dos años de un romance que inundó las pantallas y redes sociales de amor, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg habrían puesto fin a su relación

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un rumor en redes sociales parece haber cobrado fuerza oficial. Tras dos años de un romance que inundó las pantallas y redes sociales de amor, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg habrían puesto fin a su relación. La noticia, que ha dejado fríos a sus seguidores, fue adelantada por el prestigioso medio People en Español.

“Me llegaron refuerzos”: El video que encendió las alarmas

La confirmación, según People en Español, no llegó a través de un comunicado sobrio, sino de un revelador clip en Instagram que se volvió viral en cuestión de minutos. En un video compartido en colaboración por Carmen Villalobos y Majida Issa, se observa a Majida modelando en un camerino con un texto que no deja lugar a dudas:

“Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”.

Acto seguido, Carmen entra en escena y la abraza con complicidad, lo que muchos han interpretado como la “entrada oficial” de la barranquillera al club de las solteras este año. La ruptura se daría apenas unos meses después de que la pareja celebrara por todo lo alto su segundo aniversario en octubre pasado.

Reencuentro en el set: “Sin senos sí hay paraíso” 2026

Más allá del chisme sentimental, el video confirma otro dato que tiene a los televidentes en vilo: la química intacta entre las actrices. Carmen y Majida se encuentran actualmente compartiendo set en las grabaciones de la nueva versión de “Sin senos sí hay paraíso” para Telemundo.

Este reencuentro profesional parece haber sido el refugio perfecto para Villalobos en medio de su proceso de separación. Mientras Carmen retoma su icónico papel, el apoyo de su gran amiga Majida Issa ha sido fundamental, bromeando incluso con su situación sentimental para aliviar la tensión mediática.