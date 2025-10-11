Resumen: Ryan Castro lamentó la cancelación de su Live Session gratuito en Bogotá, suspendido por falta de permisos y exceso de aforo. A través de sus redes, agradeció el respaldo de sus fans y prometió organizar un evento futuro en mejores condiciones para cumplirles como se lo merece la ciudad.

«Se las quedo debiendo Bogotá»: Ryan Castro rompe el silencio tras la cancelación de su Live Session y promete un gesto especial

Lo que iba a ser un encuentro gratuito entre Ryan Castro y sus seguidores en el centro de Bogotá terminó convertido en una multitudinaria convocatoria que obligó a su cancelación. El artista urbano, quien esperaba presentar en vivo parte de su nuevo álbum en la cancha del Parque La Concordia, en La Candelaria, no pudo llevar a cabo el evento por falta de permisos y un aforo que superó con creces lo autorizado por las autoridades distritales.

La cita estaba prevista para la tarde del viernes 10 de octubre, como un gesto de agradecimiento hacia quienes no alcanzaron boleta para sus conciertos del Sende World Tour.

No obstante, la Alcaldía Local revocó la autorización horas antes, argumentando que se había tramitado como un evento de baja complejidad (entre 150 y 500 personas), cuando en realidad la asistencia se estimaba en miles. Además, la documentación y pólizas de seguridad no correspondían al lugar definido.

Pese a la suspensión, los alrededores del Parque La Concordia se llenaron de fanáticos vestidos de rojo, color asociado al cantante, evidenciando el poder de convocatoria del llamado “Cantante del Ghetto”.

Ante la cancelación, Ryan Castro intentó cambiar la locación a última hora y anunció desde sus redes un segundo punto: el Mirador La Cueva del Arco, en la localidad de Santa Fe. Sin embargo, ese intento también quedó frustrado por no contar con los permisos requeridos.

“Yo quería regalarles una tarde especial, todo fue financiado por mí con cariño para Bogotá, pero hoy nos revocaron todo”, expresó el artista en un video. Minutos después, resignado, añadió: “Imposible la parchada… se las quedo debiendo, Bogotá. No nos dejaron en ninguna parte”.

A pesar de la decepción entre los asistentes, Ryan Castro dejó claro que buscará otra oportunidad para reencontrarse con su público capitalino en mejores condiciones. “Voy a planear algo bien chimba pa’ ustedes y nos desquitamos. Bogotá, los quiero mucho”, afirmó, recordando además que regresará a la ciudad el próximo 31 de octubre en el marco de su gira, cuyas entradas ya están agotadas.

Por ahora, el episodio deja sobre la mesa el reto que representa organizar eventos masivos espontáneos en espacios públicos, así como el fervor que los nuevos ídolos del género urbano despiertan entre sus seguidores.