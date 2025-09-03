Resumen: El gobierno de Gustavo Petro pide la renuncia de tres ministros tras la derrota en la elección de la Corte Constitucional. Los partidos de los ministros salientes no apoyaron a la candidata del presidente, María Patricia Balanta.

¿Se las cobraron? Petro habría pedido la renuncia de tres ministros por derrota de María Patricia Balanta

Minuto30.com .- El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una nueva crisis con la inminente salida de tres de sus ministros, tras la derrota en la elección para la Corte Constitucional.

El presidente habría solicitado la renuncia de los ministros de Trabajo, TIC y Comercio, luego de que la candidata de su gobierno, María Patricia Balanta, fuera superada por Carlos Camargo.

La victoria de Camargo, con 62 votos frente a los 41 de Balanta, generó la indignación del jefe de Estado. La derrota se atribuye a la falta de apoyo de los partidos que representan a los ministros salientes: el Partido Verde, el Partido de la U y el Partido Liberal.

«No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo», había advertido el presidente Petro días antes, señalando a los partidos que no acompañaron la candidatura de Balanta.

La reestructuración del gabinete, que el presidente ya había anunciado, se cumpliría con las renuncias de Antonio Sanguino, de Trabajo; Julián Molina, de TIC; y Diana Marcela Rojas, de Comercio.

