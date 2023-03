Hombre se inmoló frente a policías en Pakistán

El 6 de marzo, un atacante suicida se inmoló cerca de una furgoneta policial en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán. Este ataque dejó 9 oficiales muertos y 14 heridos.

«Según la información inicial, el atacante suicida que viajaba en una motocicleta se inmoló cerca de la camioneta de la policía», informó el oficial de la Policía de la capital provincial de Quetta, Afzal Khan.

Pakistan:Another fidayeen attack on Police constublary van in bolan district of occupied #Balochistan Atleast 9 Pakistan policemen 72ed & 15 injured.

According to the initial information,Suicide Bomber on a motorcycle targeted Pak security Forces. pic.twitter.com/4TiJ5eWLUq

