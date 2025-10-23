¡Se iba a hacer «el bobo»! Pillado con el arma en la mano y su víctima en la mira: quedó en video

Resumen: La rápida acción policial fue posible gracias a una efectiva combinación de factores, como el aviso oportuno de la ciudadanía y el patrullaje constante en el sector
Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un homicidio «inminente» gracias a un aviso de última hora. Un hombre de 28 años fue sorprendido in fraganti, justo cuando tenía el arma lista para perpetrar el crimen.
La rápida acción policial fue posible gracias a una efectiva combinación de factores, como el aviso oportuno de la ciudadanía y el patrullaje constante en el sector.
Un hombre de 28 años fue sorprendido por policías en #Bosa cuando se preparaba para cometer un homicidio.
Gracias al aviso ciudadano y al patrullaje constante, se incautó el arma y se frustró el crimen.
Esta persona tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. pic.twitter.com/ZEH5Y8uN6l
Le pillaron el arma
En el momento de la captura, la Policía logró la incautación del arma que iba a ser utilizada en el homicidio. El sujeto, no era un novato, pues se reveló que tenía un prontuario aterrador: ¡antecedentes por hurto y porte ilegal de armas!
La Policía de Bogotá celebró este resultado como un éxito en la prevención del delito y un ejemplo de la importancia de la colaboración ciudadana. La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién era el blanco del homicida?
