¡Se iba a hacer «el bobo»! Pillado con el arma en la mano y su víctima en la mira: quedó en video

Resumen: La rápida acción policial fue posible gracias a una efectiva combinación de factores, como el aviso oportuno de la ciudadanía y el patrullaje constante en el sector

Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un homicidio «inminente» gracias a un aviso de última hora. Un hombre de 28 años fue sorprendido in fraganti, justo cuando tenía el arma lista para perpetrar el crimen.

La rápida acción policial fue posible gracias a una efectiva combinación de factores, como el aviso oportuno de la ciudadanía y el patrullaje constante en el sector.

Le pillaron el arma

En el momento de la captura, la Policía logró la incautación del arma que iba a ser utilizada en el homicidio. El sujeto, no era un novato, pues se reveló que tenía un prontuario aterrador: ¡antecedentes por hurto y porte ilegal de armas!

La Policía de Bogotá celebró este resultado como un éxito en la prevención del delito y un ejemplo de la importancia de la colaboración ciudadana. La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién era el blanco del homicida?

