[VIDEO]: Se hundió proyecto que prohíbe corrida de toros y Polo Polo celebra, su reacción causa indignación

La plenaria de la Cámara de representantes hundió el proyecto de la autoría del representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, que buscaba la prohibición de las corridas de toros, becerras, novillas y tientas en todo Colombia.

“Hoy es un día muy triste para quienes defendemos a los animales. La Cámara hundió la prohibición de las corridas de toros. No importa cuántos años más nos tome esta lucha, junto a la ciudadanía seguiremos insistiendo en acabar con la tortura disfrazada de cultura”, manifestó Losada luego de la plenaria.

Esta prohibición fue tumbada por partidos de la oposición, quienes celebraron eufóricamente y aprovecharon para mencionar otros temas “a la izquierda”, como quien dice sacando la espinita.

Uno de ellos, fue el congresista Miguel Polo Polo, quién escribió un mensaje acompañado de un video en el congreso, que ha sido muy criticado en redes sociales.

«La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas»… Dijo Polo, Polo

Vea el video:

La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas. pic.twitter.com/5CogcczDC7 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 2, 2022

Es importante mencionar que este proyecto se archivó por una diferencia apenas de 3 votos, que según explican se debe a la inasistencia de algunos miembros del Pacto Histórico.

Sin embargo, parece que este no es un no definitivo para los toros y animales, pues se viene un nuevo proyecto, donde no solo se prohibieron las corridas de toros, sino también las peleas de gallo.

Es importante recordar que el Presidente Petro, en su periodo de Alcalde de la capital, prohibió las corridas de toros, y desde su gobierno ha dejado claro que no está de acuerdo con este tipo de actos que atentan contra los animales.

