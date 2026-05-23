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    ¡Se hizo justicia! Hombre fue condenado a 45 años por brutal feminicidio en Cali

    La decisión judicial se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía que demostraron la responsabilidad del acusado en el crimen.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto: Freepik
    ¡Se hizo justicia! Hombre fue condenado a 45 años por brutal feminicidio en Cali

    Resumen: Un juez condenó a 45 años de prisión a Jheison Pavi por el feminicidio de su compañera sentimental ocurrido el 7 de mayo de 2023 en Cali. La Fiscalía demostró que el hombre atacó a la víctima con un arma cortopunzante dentro de una vivienda en el barrio Ciudad Talanga, causándole la muerte. Tras el hecho, el agresor se autolesionó y fue capturado en flagrancia por la Policía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un juez de conocimiento condenó a 45 años de prisión a Jheison Pavi, tras hallarlo responsable del asesinato de su compañera sentimental en hechos ocurridos en Cali, Valle del Cauca, el 7 de mayo de 2023.

    La decisión judicial se tomó con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del procesado en el crimen ocurrido dentro de una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Talanga.

    De acuerdo con el ente acusador, el condenado atacó a la mujer con un arma cortopunzante, causándole heridas en el cuello que le provocaron la muerte.

    El agresor fue capturado en flagrancia

    Tras el ataque, el hombre se habría autolesionado dentro del mismo inmueble. Minutos después, unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar lograron su captura en flagrancia.

    Las autoridades judiciales establecieron que los elementos materiales probatorios y la evidencia presentada fueron determinantes para sustentar la acusación por el delito de feminicidio agravado.

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    Condena en centro penitenciario

    Con base en el material probatorio, el juez impuso una pena de 45 años de prisión, la cual deberá ser cumplida en centro penitenciario.

    El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad penal del procesado en los hechos ocurridos en la capital del Valle del Cauca.

    La sentencia cierra el proceso judicial contra el acusado por el crimen de su pareja sentimental, ocurrido al interior de la vivienda donde se registraron los hechos.


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