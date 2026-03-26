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    ¡Se hará en casa! La Solar al final se hará en el Parque Norte y promete un día para la historia

    La Solar 2026 vuelve a casa. El festival confirma su regreso al Parque Norte de Medellin este 2 de mayo. Entradas disponibles en TuBoleta.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Va por todo lo alto! La Solar se muda al Atanasio y promete llenar de calor a Medellín en mayo del 2026
    Cortesía
    ¡Se hará en casa! La Solar al final se hará en el Parque Norte y promete un día para la historia

    Resumen: El festival La Solar 2026 regresa a sus raíces tras confirmarse que su próxima edición se llevará a cabo el 2 de mayo en el emblemático Parque Norte de Medellín, cancelando cualquier plan de mudanza previa bajo el lema "La Solar vuelve a casa". La promotora Breakfast Live aseguró que, pese al cambio de locación, el line-up y la experiencia de producción se mantienen intactos, reafirmando este espacio como el corazón de la identidad del festival. Las entradas ya se encuentran disponibles en TuBoleta para lo que promete ser una de las jornadas musicales más vibrantes del año en la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    la promotora Breakfast Live ha confirmado que la edición 2026 de La Solar no se moverá de su hogar histórico. Tras considerar otros escenarios, el festival regresa oficialmente al Parque Norte de Medellín, el lugar donde se han escrito sus capítulos más memorables.

    Un regreso a las raíces

    Lo que inicialmente se perfilaba como una transición hacia un nuevo espacio ha concluido en un retorno triunfal. Según la organización, este ajuste logístico busca priorizar la conexión emocional de la comunidad Solar con el entorno que los vio crecer.

    “Más que un cambio de ubicación, es un mensaje positivo para nuestra comunidad: La Solar se queda en casa”, afirmaron voceros de la organización.

    Lo que debes saber de la edición 2026

    A pesar del cambio de sede, la esencia del festival permanece intacta. Los asistentes pueden esperar la misma calidad en producción y ambiente que ha posicionado a este evento como un referente en el país.

    Sin cambios en el Line-up: Todos los artistas previamente confirmados se mantienen en el cartel.

    Experiencia Garantizada: La propuesta musical y los espacios de marca seguirán la línea de excelencia característica del festival.

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    Fecha confirmada: El encuentro será el próximo sábado 2 de mayo.

    ¡Se hará en casa! La Solar al final se hará en el Parque Norte y promete un día para la historia

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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