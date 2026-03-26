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Resumen: El festival La Solar 2026 regresa a sus raíces tras confirmarse que su próxima edición se llevará a cabo el 2 de mayo en el emblemático Parque Norte de Medellín, cancelando cualquier plan de mudanza previa bajo el lema "La Solar vuelve a casa". La promotora Breakfast Live aseguró que, pese al cambio de locación, el line-up y la experiencia de producción se mantienen intactos, reafirmando este espacio como el corazón de la identidad del festival. Las entradas ya se encuentran disponibles en TuBoleta para lo que promete ser una de las jornadas musicales más vibrantes del año en la ciudad.

¡Se hará en casa! La Solar al final se hará en el Parque Norte y promete un día para la historia

la promotora Breakfast Live ha confirmado que la edición 2026 de La Solar no se moverá de su hogar histórico. Tras considerar otros escenarios, el festival regresa oficialmente al Parque Norte de Medellín, el lugar donde se han escrito sus capítulos más memorables.

Un regreso a las raíces

Lo que inicialmente se perfilaba como una transición hacia un nuevo espacio ha concluido en un retorno triunfal. Según la organización, este ajuste logístico busca priorizar la conexión emocional de la comunidad Solar con el entorno que los vio crecer.

“Más que un cambio de ubicación, es un mensaje positivo para nuestra comunidad: La Solar se queda en casa”, afirmaron voceros de la organización.

Lo que debes saber de la edición 2026

A pesar del cambio de sede, la esencia del festival permanece intacta. Los asistentes pueden esperar la misma calidad en producción y ambiente que ha posicionado a este evento como un referente en el país.

Sin cambios en el Line-up: Todos los artistas previamente confirmados se mantienen en el cartel.

Experiencia Garantizada: La propuesta musical y los espacios de marca seguirán la línea de excelencia característica del festival.

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Fecha confirmada: El encuentro será el próximo sábado 2 de mayo.

¡Se hará en casa! La Solar al final se hará en el Parque Norte y promete un día para la historia