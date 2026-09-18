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    ¡Se hace la «vístima»! Mujer que reveló presunta infidelidad de J Balvin, se excusa con Valentina Ferrer: «a las dos nos mintieron»

    Pavola quiso dejar clara su postura frente a Valentina Ferrer, asegurando que ambas mujeres fueron víctimas de los engaños del artista.

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Se hace la «vístima»! Mujer que reveló presunta infidelidad de J Balvin, se excusa con Valentina Ferrer: «a las dos nos mintieron»

    Resumen: Según el relato de la mexicana, el intérprete paisa le ocultó la situación familiar que vivía. Al enterarse del estado de gestación de la argentina, Pavola asegura que decidió retirarse inmediatamente

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    Minuto30.com .- La reciente separación entre J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer ha dado un giro inesperado. Tras confirmarse la ruptura de la pareja, la modelo mexicana Melanie Pavola, quien asegura haber sido amante del cantante colombiano, volvió a encender las redes sociales con explosivas declaraciones que vuelven a dejar al descubierto un supuesto triángulo amoroso.

    A través de sus historias de Instagram en la madrugada de este 18 de septiembre, Pavola no se guardó nada, respondió a sus detractores y le envió un mensaje directo a la expareja del reguetonero.

    Un amorío en el momento más delicado

    La polémica estalló cuando Melanie Pavola confirmó, mediante varios videos, que mantuvo un vínculo sentimental con J Balvin entre 2020 y 2021. Lo que agravó la situación es que este periodo coincide exactamente con el momento en que Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo con el cantante.

    Según el relato de la mexicana, el intérprete paisa le ocultó la situación familiar que vivía. Al enterarse del estado de gestación de la argentina, Pavola asegura que decidió retirarse inmediatamente y le envió un mensaje privado a Ferrer para pedirle disculpas y aclarar cómo habían sucedido las cosas.

    Tajante respuesta a quienes la llaman «roba maridos»

    La confesión le costó a Pavola una avalancha de críticas en redes sociales. Sin embargo, la creadora de contenido no se quedó callada ante quienes la increpan y la culpan por la ruptura.

    Fiel a su estilo directo, rechazó los ataques deslindándose de la responsabilidad moral y lanzó un dardo directo al artista:

    «Si a él no le importa su familia, menos a mí».

    «A las dos nos mintieron»

    Para cerrar el tema, Pavola quiso dejar clara su postura frente a Valentina Ferrer, asegurando que ambas mujeres fueron víctimas de los engaños del artista.

    «Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron», sentenció la mexicana en una imagen, acompañada por varios videos usando armas y otra imagen en la que se lee «que Dios te multiplique o que me desees», tal ven en relación a las criticas que ha recibido por sus comentarios y publicaciones, desatando una ola de reacciones en internet.

    Lo cierto es que la mexicana vuelve a dejar la imagen pública del cantante en el centro del huracán mediático.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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